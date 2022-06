Fanget kvinne (24) ble reddet da hun bestilte mat

Kaféen The Chipper Truck i New York handlet raskt da en kvinne skrev en SOS-melding sammen med matbestillingen sin.

En ansatt ved The Chipper Truck Café i New York mottok en frokostbestilling via applikasjonen Grubhub tidligere i juni.

Bestillingen besto av en irsk frokostsandwich, en cheeseburger og en viktig beskjed:

«Ring politiet, han kommer til å ringe meg når du har levert. Vær så snill, ikke gjør det åpenbart.»

Meldingen fikk den kaféansatte til å handle raskt og politiet ble kontaktet med en gang, skriver News 12 Westchester og flere amerikanske medier.

Politiet ringte på

Matbestillingen viste seg å være et rop om hjelp fra en 24 år gammel kvinne som var like i nærheten.

Ifølge News 12 Westchester skal kvinnen ha blitt voldtatt, truet med kniv og blitt holdt fanget i en leilighet mot sin vilje på Pratt Avenue i Bronx.

Da maten skulle leveres var det ikke noen fra matleveringstjenesten Grubhub som dukket opp, men politiet som ringte på med maten.

Politiet har nå arrestert en 32 år gammel mann etter hendelsen, og han er siktet for blant annet voldtekt, kvelning, overfall og kriminell bruk av våpen.

Kaféen, The Chipper Truck Café, har selv også skrevet om hendelsen på sin Facebook-profil.

«I morges rundt klokken fem ble en jente reddet fra en fem timers gisselsituasjon.»

Slik starter kaféen innlegget sitt, og videre i innlegget skryter de av deres ansatte som reagerte kjapt og ringte politiet.

RINGTE POLITIET: En ansatt ved The Chipper Truck Café ringte politiet for å hjelpe kvinnen som var fanget i en leilighet i New York.

De ansatte er glade for at de kunne hjelpe kvinnen som trengte hjelp:

«Jeg har ofte hørt om at dette har skjedd, men aldri trodd at det skulle skje oss. Heldigvis var vi åpne og kunne hjelpe henne.»

Får ros på Internett

Nå har kaféen fått en gladnyhet om at de blir belønnet med 5000 dollar fra matleveringstjenesten Grubhub for rask og riktig handling.

Dette tilsvarer nesten 50.000 norske kroner.

– De takket oss for hva vi gjorde og for at vi var oppmerksom på meldingen. For å vise takknemlighet ønsket de å gi oss en belønning, sier restauranteier Alice Bermejo til ABC 7 New York.

Bermejo forventet ikke at de skulle få noen belønning for det de gjorde, men sier at pengene likevel kommer godt med etter pandemien.

Likevel er det ikke pengene som står i fokus for eieren, hun tenker mer på kvinnen som opplevde det hele:

– Det er sjokkerende for oss, og vi er så takknemlige for at han ble tatt og at kvinnen har det bra, sier hun.

På Facebook hyller flere de ansattes gode gjerning:

«Wow, jeg trodde ikke slikt faktisk skjedde! Så glad dere leste beskjeden og hjalp til!» skriver en i kommentarfeltet.

En annen skriver også:

«Takk for at dere tok det seriøst og hjalp henne!»