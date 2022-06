King: – Jeg kan ikke beskrive det

– Dette er starten på noe som forhåpentligvis blir mye større og som vi håper skal fungere i mange år etter karrieren min og din er over. Når vi blir gamle og grå så har kanskje mange glemt at vi spilte fotball og ishockey, men husker oss for at de var med på noe i regi av oss. Det er for meg et mål, sa Norges desidert største ishockeystjerne, Mats Zuccarello, på pressekonferansen mandag ettermiddag.

Minutter senere undertegnet han og hans nye makker, Joshua King, avtalen som formelt er begynnelsen på deres samarbeid.

Hver for seg har de i flere år jobbet målbevisst for å bryte ned økonomiske barrierer som gjør at altfor mange barn i det norske samfunnet blir stående på sidelinjen.

Fremover skal den nye duoen samarbeide for å skape et enda sterkere engasjement og gi flere barn og unge et bedre tilbud.

AVTALE: Joshua King og Mats Zuccarello etter at avtalen formelt ble inngått. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– For en mann!

– Jeg kunne ikke vært mer stolt. Det er fantastisk stort for meg. Dette er en «match made in heaven». Jeg gleder meg til å kunne gi tilbake til barn som er i samme sko som jeg var i for 20 år siden, sier King.

– Hvor mye betyr det for deg å kunne hjelpe barn og unge?

– Jeg kan ikke beskrive det. Jeg har opplevd mye i karrieren min, fra å være en liten gutt fra Romsås som spilte på løkka med gutta, til å ha spilt syv sesonger i Premier League. Det var ingen som trodde det da vi var unge. Å kunne gi tilbake til andre som vokser opp her betyr alt. Det her er kanskje det jeg er mest stolt av i min karriere, svarer landslagsspilleren som for få dager siden kunne avsløre at han er ferdig i Watford.

King synes det er fantastisk å ha Zuccarello med på laget. Forrige sommer fikk han for alvor opp øynene for hvilken person den norske hockeymagikeren er utenfor isen.

Han visste naturligvis godt om hva ishockeyspilleren står for på isen, men det var først da Zuccarello gjestet hans fotballskole i fjor at de ble bedre kjent.

– Herregud for en mann! Da jeg så han med ungene i fjor, da han var med en hel dag, så jeg at dette ikke var falskt. Det er ekte. Det betyr mye for ham, sier King.

Han beskriver det som «helt sykt» å se gleden barn og foreldre har vist på hans fotballskole de siste dagene.

– Å kunne se den gleden til barn og foreldre gir frysninger, sier han.

BETYR MYE: Mats Zuccarello er opptatt av at idrett skal være for alle. Det er villig til å jobbe hardt for. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Blir rørt

På samme måte som King er glad for at Zuccarello vil være med på hans prosjekt, er ishockeyspilleren veldig fornøyd med å danne duo med den norske landslagsspilleren.

– Det er utrolig stort. At han gir oss, stiftelsen, den æren av å være med å bidra til hans unike tiltak her i Groruddalen, er veldig spesielt, sier han til TV 2.

– Hva tenker du om det arbeidet King har gjort for barn og unge?

– Man blir rørt. Selv om han har vært ute i den store verden og spilt i Premier League, så står han fortsatt på Haugenstua og trikser med barna. Jeg ser noen jeg deler samme verdier med. Det er utrolig kult å gjøre noe sammen. Det er forhåpentligvis starten på noe som bare blir større og større, sier svarer han.

Zuccarello håper at de på sikt kan gi flest mulig barn mulighet til å delta på arrangementer. Han mener det at barna kan spille fotball sammen er fint, men at det sosiale på slike arrangementer er enda viktigere.

– Det her er noe jeg brenner for utenom idretten. Jeg har drevet stiftelsen noen år og ser hvor stor pågang det er, spesielt etter korona. Når jeg er på campene skjønner jeg at det er dette jeg brenner for, sier han.

Sammen om fotballskole

De håper gjennom samarbeidet å utnytte sitt fulle potensial.

Zuccarello har i flere år jobbet for at barn og unge skal vokse opp med like muligheter innenfor idretten.

Det har også King gjort. Han har i flere år arrangert gratis fotballskoler for barn, gjennom Joshua King Football Academy.

Zuccarellostiftelsen skal fremover, sammen med sponsoren Ferd, sørge for å arrangere fotballskolen i Oslo også de neste årene.

Begge de to idrettsprofilene er opptatt av idrett skal være for alle.