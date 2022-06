Så mye punget Maguire ut med for bryllupet med barndomskjæresten

Harry Maguire sparte ikke på noe da han i helgen giftet seg med sin utkårede Fern Hawkins. De ble sammen da Manchester Uniteds nåværende kaptein var 18 år, og Hawkins 16 år, skriver The Daily Mail.

GIFTET SEG: United-profilen Harry Maguire. Foto: Zac Goodwin

Ifølge avisen giftet paret seg på luksuriøse Chateau de Varennes i Frankrike, et slott som opprinnelig er fra 1300-tallet.

Prisen for selve bryllupet, som fotballstjernen ville skulle «være helt perfekt», kom på over 500.000 pund, eller rundt 6,45 millioner kroner etter dagens kurs.

Bruden hadde blant annet fått flydd inn sin private frisør og makeupartist til Frankrike, og de hadde også leid inn diverse anerkjente musikere til den store festen.

Harry Maguire ankom Frankrike før bryllupet i privatfly sammen med rundt 30 andre gjester, som inkluderte kjente fotballprofiler som Jack Grealish og Jordan Pickford.

– 25.06.2022. Jeg giftet meg med mitt livs store kjærlighet, la Fern Hawkins ut på sosiale medier etter bryllupet.

Nå reiser de nygifte på bryllupsreise til Italia, men ikke uten å ha fått spesialtillatelse fra Manchester Uniteds nye manager Erik ten Hag.

Harry holder seg alltid i god form, og var blant annet ute og jogget med Jordan Pickford Talsperson

Ifølge The Mirror ønsket ten Hag spillerne tilbake fra ferie allerede neste uke for å starte sesongoppkjøringen og for å bli kjent med de nye spillerne. Men Maguire sikret seg spesialtillatelse fra den nye sjefen på Old Trafford til å ankomme senere på grunn av bryllupsreisen.

– Han må ikke returnere neste uke, selv om te Hag ønsket dem tilbake tidligere. Harry holder seg alltid i god form, og var blant annet ute og jogget med Jordan Pickford i Frankrike, sier en talsperson til The Mirror.

Harry Maguire og Fern Hawkins ble offisielt viet i et rådhus i England før avreise til Frankrike, ettersom det var påkrevd for å få avholde bryllupsseremonien i Frankrike.

De nygifte forlovet seg i Paris i 2018, og har sammen døtrene Lillie Saint og Piper Rose.