Jon Erik (54) og Kåre (60) ble drept under skytingen i Oslo

Både Jon Erik Isachsen og Kåre Arvid Hesvik var på puben Per på hjørnet da de ble tilfeldige ofre i masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag.

Politiet opplyser at familiene til de avdøde ikke ønsker bilder av dem publisert i media.

Kåre Arvid Hesvik var bosatt i Bærum kommune. De etterlattes bistandsadvokat Per Ivar Hessen sier til TV 2 at familien ønsker mest mulig ro i en tung tid.

Familien til Jon Erik Isachsen omtaler ham i politiets pressemelding som en kjærlig far som vil bli dypt savnet.

– Familien ønsker ro. Det er åpenbart en tung tid, sier bistandsadvokat Brit Kjelleberg til TV 2.

Drept på pub

Klokken var 01.14 da politiet fikk inn første melding om skyting i Rosenkrantz' gate. Fem minutter senere var gjerningsmannen pågrepet.

Mennene ble bekreftet døde kort tid etter skytingen. 21 personer er skadd, ti av dem alvorlig. Ingen av de skadde fikk livstruende skader.

Hendelsen fant sted i en gate med flere barer, blant annet ved puben Per på hjørnet. TV 2 er kjent med at det var ved denne puben de to avdøde ble drept.

Isachsen var en stamgjest over flere år på puben, har TV 2 fått opplyst av flere kilder.

Siktet for terror

Den 43 år gamle småbarnsfaren Zaniar Matapour ble pågrepet få minutter etter skytingen i Oslo sentrum.

Han er nå siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kjenner til Matapour, og han er tidligere straffedømt flere ganger.

PST vurderer skytingen natt til lørdag som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Senest i mai hadde PST samtaler med Matapour i forbindelse med at han har vist interesse for markeringer og ytringer som har krenket islam.

– PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake til 2015 med bekymring om at han ble radikalisert i et ekstremt islamistisk nettverk i Norge, sier Berg.