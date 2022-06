Derfor mener politiet kveldens markering er tryggere enn paraden

Politiet forbereder et storstilt sikkerhetsopplegg under kveldens markering på Rådhusplassen.

Lørdag ble årets Prideparade avlyst, etter at to mennesker ble drept og 21 skadd etter en skyting i Oslo sentrum.

Hendelsen skjedde like ved London Bar, et utested for homofile, og skjedde under Pride-feiringen.

Politiet rådet derfor alle Pride-relaterte arrangementer å bli avlyst, noe arrangøren Oslo Pride fulgte.

Ny markering

Mandag er det varslet en stor markering ved Oslo rådhus. Politiet sier de stryker sikkerheten rundt arrangementet etter helgens hendelse.

– Vi har nå hatt mer tid til å planlegge sikkerheten. Vår fremste oppgave er å sørge for sikkerheten under arrangementet. Det er også et fast arrangement på ett sted, som er enklere å sikre, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari til TV 2 mandag morgen.

Hun sier politiet vil være på stedet med mye synlig politi.

– I tillegg er vi der med mangfoldskontaktene våre. Det betyr at mange vil kunne kjenne igjen kontakter de har hatt i politiet, noe vi håper vil føles trygt, sier hun.

Fremdeles høyt trusselnivå

– Var det riktig å avlyse på lørdag?

– Det var en veldig uoversiktelig og kaotisk situasjon på det tidspunktet, sier hun.

Visepolitimesteren understreker likevel at trusselsituasjonen fremdeles er uavklart. PST økte lørdag trusselnivået fra middels til ekstraordinært.

– Vi har ingen holdepunkter for at noe mer skal skje i etterkant av helgens hendelse. Samtidig kan vi ikke utelukke det, sier hun.