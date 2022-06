NFO lanserer skisse til løsning på flystreiken

Mandag formiddag skriver Norsk Flytekniker organisasjon (NFO) i en pressemelding at de skal ta kontakt med NHO Luftfart i løpet av dagen.

NFO vil fremlegge en skisse til løsning på konflikten overfor NHO luftfart.

– Den baseres på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, sier Jan Skogseth, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon i en pressemelding.

Ifølge Skogseth har dette forslaget også vært kommunisert på et tidligere tidspunkt, uten positiv respons fra NHO.

– Vi er svært skuffet

Skogseth mener motparten har ført en prinsipiell krig. Dette ved å detaljstyre hvem NFO skal ha forhandlingsrett for.

I tillegg til å påtvinge dem et lønnsdiktat fra frontfag som ikke gir reelle lønnsforhandlinger for NFO, ifølge pressemeldingen.

– Vi har ingen mulighet til å akseptere denne fagforeningsknusingen. Omfanget gir null kostnad for selskapene, sier Skogseth.

Han er også skuffet over at NHO ikke vil finne løsning.

– Vi er svært skuffet over at NHO Luftfart fortsatt ikke viser noe initiativ til å oppta dialogen med NFO for å avtale videre forhandlinger med formål å komme til en enighet. Det er helt fra starten kun NFO som har tatt initiativ til alle forhandlinger knyttet til denne konflikten, sier Skogseth.

Villig til å forhandle

Administrerende direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe sier de er villig til å ta opp forhandlingene med NFO.

– Hvis NFO er villig til å ta opp igjen forhandlingene på en konstruktiv måte med realistiske krav, er NHO Luftfart klar til å forhandle.

Han legger til at de foreløpig ikke har mottatt noen henvendelser fra NFO og er derfor ikke kjent med hva de ser for seg som løsning på konflikten.

– Vi har ikke hørt fra NFO siden de avslo Riksmeklers forslag til løsning fredag, sier han og legger til:

– Hvis vi får en henvendelse fra NFO med forslag til løsning, vil vi vurdere dette. NHO Luftfart ønsker å finne en løsning på streiken som har rammet flytrafikken i hele landet. Vi ser positivt på at NFO signaliserer at de ønsker en løsning.