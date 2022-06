Justisministeren varsler evaluering av PST og politiet etter Oslo-skytingen

Justisminister Emilie Enger Mehl melder at det vil bli en evaluering av både PST og politiet etter den dramatiske hendelsen natt til lørdag. Hun åpner også opp for lovendringer.

Natt til lørdag ble to mennesker drept og 21 mennesker skadd, etter at Zaniar Matapours (43) skjøt mot folk i Oslo sentrum.

Hendelsen skjedde like ved London Pub, et utested for homofile, under Pride-feiringen.

Politiet jobber med å etterforske motivet for handlingen. Matapour har vært på PSTs radar siden 2015, og de hadde en samtale med ham senest i mai, uten at det ble avdekket noe voldspotensiale.

Varsler evaluering

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er tydelig på at hun per nå ikke kan kommentere enkeltelementer i saken, rett og slett fordi det er mye som enda ikke er avklart.

– Det er fremdeles veldig ferskt, og vi vil få svar på mange spørsmål de neste dagene. Samtidig kan jeg allerede nå si at det vil bli en evaluering av både PST og politiet etter hendelsen, sier Enger Mehl til TV 2 mandag morgen.

Da Enger Mehl inntok justisminister-kontoret, hadde Kongsberg-hendelsen skjedd dagen før. Nå er gjerningsmannen her dømt til tvungent psykisk helsevern.

Også Matapour har hatt flere psykiske diagnoser.

– Nå vet vi foreløpig ikke hva som var årsaken til skytingen natt til lørdag, men det er klart at det er en viktig oppgave å hindre at folk blir så syke at de begår voldshandlinger. Psykisk helsehjelp må nå ut til flere. Det foregår for eksempel nå en evaluering av paragrafen for bruk av tvang i psykiatrien – kanskje er det noe som kan gjøres her, sier hun.

Åpner for lovendring

Enger Mehl mener også det er viktig å se på hvilken rolle PST har hatt.

– Jeg har tillit til at PST gjør en god jobb ut fra de ressursene og mulighetene de har. Og så er det viktig å se på hvilke virkemidler PST har, for det er strenge rettslige rammer for hva de kan foreta seg, noe det jo også skal være, sier hun.

STATSRÅD: Justisminister Emile Enger Mehl sier det kan bli aktuelt å gjøre endringer i lovverket. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun mener likevel det vil være naturlig å se på lovverket.

– Vi kan jo for eksempel tenke oss at vi kan se på om vi må foreta noen lovendringer, sier Enger Mehl.

Enger Mehl var til stede under sørgegudstjenesten i Oslo domkirke søndag.

Hun understreker at de neste dagene vil gi flere svar på spørsmålene rundt hendelsen.

– Jeg vet at mange har hatt en vanskelig helg. Mange har følt på frykt etter en dramatisk handling på en fin sommerdag i Oslo, sier hun.

Oslo-politiet støtter evaluering

Oslos visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari sa søndag ettermiddag at også de mener det vil være naturlig å evaluere politiets innsats knyttet til skytingen.

– Det er viktig at vi har et lærende perspektiv på arbeidet vårt. Det har vi fokus på i Oslo politidistrikt, sa hun til TV 2.

VARSLER EVALUERING: Visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari deltok på en pressekonferanse søndag. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

– Når går dere i gang med evalueringen?

– Akkurat tidspunktet for når vi setter i gang med evaluering, kan jeg ikke konkrete komme med nå, men det er noe av det første vi vil ta tak i når ting normaliserer seg.

– Blir det et eksternt utvalg, eller skal dere evaluere det internt?

– Det har vi ikke avgjort ennå.