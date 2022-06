Sier han vil gi fra seg statsborgerskapet i protest

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Fuck Amerika, ropte vokalisten i Green Day under fredagens konsert i London.

Flere store kjendiser benytter nå anledningen under egne konserter til å protestere mot høyesteretts beslutning i USA om fjerningen av den føderale retten til abort.

Under fredagens konsert på London Stadium uttrykte det amerikanske punkbandet Green Day sin misnøye fra scenen.

– Jeg gir fra meg statsborgerskapet. Jeg kommer hit, sa vokalist Billie Joe Armstrong, før han fortsatte:

– Det er bare for mye dumt i verden til å gå tilbake til den elendige unnskyldningen av et land.

Videre lovet han at utsagnet ikke var tull, og at man kommer til å få høre mye fra han de kommende dagene.

Stort politisk engasjement

Det populære bandet er kjent for å blande politikk inn i musikken sin. Låten «American Idiot» fra 2004 tok sikte på medielandskapet etter terrorangrepet den 11. september 2001 i USA.

Også sangen «Holiday» fra samme album er inspirert av den amerikanske politikken. Armstrong følte at republikanske politikere var «strategiske» når det gjaldt å fremmedgjøre en gruppe mennesker - for eksempel det homofile miljøet - for å kjøpe stemmen til en annen.

Senere karakteriserte han sangen som en frittalende «fuck you» til daværende president George W. Bush.

I 2016 vakte Green Day igjen oppsikt da de under American Music Awards fremførte låten «Bang Bang». Midt i låten startet bandet å synge: «No Trump. No KKK. No fascist USA», i protest mot valget av daværende president Donald Trump.

PROTESTERTE: Billie Eilish var en av flere artister som brukte helgens festival til å protestere fra scenen. Foto: Joel C Ryan

– Vi hater dere

Under musikkfestivalen Glastonbury i England i helgen, brukte også en rekke andre artister muligheten til å protestere foran et stort publikum. Både Billie Eilish, Olivia Rodrigo og Phoebe Bridgers gikk hardt ut mot høyesterett.

– Vi hater dere, ropte Rodrigo under sin opptreden, før hun ga mikrofonen til Lily Allen som fremførte låten «Fuck You» dedikert til de fem medlemmene av høyesterett som stemte for å oppheve dommen.

Retten til selvbestemt abort har i USA vært sikret gjennom en høyesterettsdom fra 1973, også kjent som «Roe v. Wade».

Nå har et flertall i Høyesterett (fem mot fire) bestemt seg for å oppheve dommen. Det betyr at delstatene selv får bestemme om abort skal være lov.