Fotballryktene: – Så mye får United-manageren å rutte med

Erik ten Hags nye spillerkjøp som Manchester United-manager kan bli færre en først tenkt, mens Cristiano Ronaldo har takket nei til et lukrativt tilbud. Les mandagens fotballrykter her!

Den nye United-sjefen har en travel sommer foran seg. Det har vært snakk om at klubben trenger mange nye spillere for å i hele tatt være med å kjempe om Premier League-tittelen med Liverpool og Manchester City.

Å hente spillere koster penger, men ifølge The Sun får nederlenderen kun 100 millioner pund, i overkant av 1,2 milliard norske kroner, å kjøpe nye spillere for. Mesteparten av de pengene ser ut til å bli brukt på Barcelonas Frenkie de Jong. Den overgangssagaen skal, ifølge Daily Mail, sakte nærme seg en slutt og enighet om en overgang verdt rundt 68 millioner pund.

En som kan være på vei ut dørene på Old Trafford er forsvarsspilleren Brandon Williams. Han var forrige sesong på lån i Norwich, og den 21 år gamle engelskmannen kan signeres for rundt ti millioner pund, skriver Mirror.

Daily Mail skriver at Andreas Pereira, som ikke har fått mange sjanser i United, vurderer om han skal bli og kjempe for en plass på laget, gå til nyopprykkede Fulham eller gjøre låneoppholdet i Flamengo permanent.

Ángel Di Marías kontrakt med PSG er ved veis ende, og argentineren ser seg etter ny arbeidsgiver. Den kan enten være i Italia eller Spania.

Den italienske avisen Calciomercato skriver at den tidligere Manchester United-spilleren er nære en overgang til Juventus, mens Barcelona lusker i buskene.

Det er en dårlig bevart hemmelighet: Flere engelske medier melder at Gabriel Jesus blir Arsenals nye stjernespiss. Alt av formaliteter skal være unnagjort, og brasilianeren kommer trolig til å bli presentert innen kort tid. Arsenal skal også forberede et forbedret bud på Leeds-stjerne Raphina.

West Ham ser seg om etter forsterkninger etter nok en solid sesong unnagjort. West Ham-manager David Moyes har stilt inn kompasskursen mot sør og havnebyen Southampton. Der skal lagets kaptein, og frisparkspesialist, James Ward Prowse være ønsket av The Hammers, melder Sky Sports.

Samme kanal skriver at PSG-keeper Alphonse Areola er enig med West Ham om en femårskontrakt på en overgang verdt elleve millioner pund fra det franske hovedstadslaget. De er også interessert i Villarreal-spiss Arnaut Danjuma.

Ikke en sommer uten Cristiano Ronaldo på ryktebørsen. For noen dager siden avslørte flere medier at den nye Chelsea-eieren, Todd Boehly forrige uke hadde et møte med superagenten Jorge Mendes, som blant andre har Ronaldo som klient.

Nå skriver Star at 37-åringen har takket nei til å bli en del David Beckhams Inter Miami, og vil bli værende på Old Trafford.