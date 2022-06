Britisk journalist bisatt i Brasil

Familie og venner var samlet da den britiske journalisten Dom Phillips, som ble drept under en ekspedisjon i Amazonas, ble bisatt søndag.

57 år gamle Phillips og urfolks-eksperten Bruno Pereira ble drept da de var på vei tilbake fra en reise i en avsidesliggende del av Amazonas der narkotrafikk, uregistrerte gullgruver og ulovlig fiske er utbredt.

– Dom skal kremeres i landet han elsket, Brasil, og som han hadde valgt som sitt hjem, sa hans brasilianske enke Alessandra Sampaio etter bisettelsen i Niteroi utenfor Rio de Janeiro.

DREPT: Journalisten Dom Phillips, som har jobbet for avisen over lengre tid, ble drept da de var på vei tilbake fra en ekspedisjon. Foto: Joao Laet / AFP

– Jeg vil uttrykke min evige takknemlighet til urbefolkningen, som står sammen med oss som lojale voktere av liv, rettferdighet og skogen, sa hun videre.

Fant levninger

Tre mistenkte for drapet er pågrepet, inkludert en fisker som har tilstått å ha begravet de drepte.

LEVNINGER: Politiet gjorde funn av levninger etter at en av gjerningsmennene erkjente å ha drept Phillips og Pereira. Foto: Edmar Barros

Amarildo da Costa de Oliveira, som kalles Pelado, har erkjent å ha skutt de to og tok politiet med til stedet der de var gravd ned.

Skylder på president

Phillips, som har skrevet mange artikler om Amazonas og skrev jevnlig for den britiske avisa The Guardian, var i gang med en bok om situasjonen for urfolket i den avsidesliggende Javari-dalen.

Pereira, som fulgte ham på turen, hadde fått utallige dødstrusler for sitt arbeid for urbefolkningen. Han ble begravet i hjembyen Recife fredag.

Aktivister legger skylden for drapene på president Jair Bolsonaro, som har åpnet for kommersiell utnytting av regnskogen i Amazonas på bekostning av urbefolkningen og miljøet.