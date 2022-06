Keeperkrise hos nedrykkstruede Vålerenga

Vålerengas førstevalg Kjetil Haug er klar for franske Toulouse. Nå må en andredivisjonsspiller vokte buret frem til en ny keeper er på plass.

Så langt har sesongen vært blytung for Vålerenga. De kongeblå ligger på 14.-plass, som tilsvarer kvalik for nedrykk, etter snart halvspilt sesong.

Søndag fortsatte krisen med 0-1-hjemmetap for Odd, og etter kampen kom enda flere dårlige nyheter sportslig sett:

– I morgen skal jeg på medisinsk test hos Toulouse, og det ser ut til å ordne seg en overgang for meg der, avslørte Vålerengas førstekeeper, Kjetil Haug, til TV 2.

Tirsdag ble 24-åringen bekreftet klar for Ligue 1-klubben.

Bak Haug har VIF-trener Dag-Eilev Fagermo to andre keepere å velge mellom, Magnus Sjøeng (20) og Storm Strand-Kolbjørnsen (18). Ingen av dem har spilt på et høyere nivå enn andredivisjon.

Vålerengas skrekkelige rekke Vålerenga står med null seire på sine siste syv kamper: 26. juni: Vålerenga - Odd 0-1 19. juni: Aalesund - Vålerenga 2-2 29. mai: Vålerenga - Rosenborg 0-4 25. mai: Lillestrøm - Vålerenga 2-0 22. mai: Strømsgodset - Vålerenga 3-2 16. mai: Vålerenga - HamKam 1-1 12. mai: Tromsø - Vålerenga 1-0

Fagermo bekrefter til TV 2 at det er Sjøeng, som har null eliteseriekamper og 21 andredivisjonskamper på CV-en, som tar over frem til overgangsvinduet åpner.

I den tidsperioden skal de kongeblå møte Bodø/Glimt i cupen, samt Kristiansund, Sarpsborg 08, Viking og Jerv i Eliteserien.

INGEN ELITESERIE-ERFARING: Magnus Sjøeng skal vokte buret for Vålerenga. Foto: Annika Byrde

Full av selvtillit

Hovedpersonen selv møter TV 2 dagen etter det begredelige Odd-tapet, og sier han gleder seg til utfordringene som venter ham:

– Jeg er en ganske tilbakelent person som tar ting med ro og samtidig har god selvtillit, så jeg tror dette vil gå veldig fint.

20-åringen har vært i klubben siden han var 14 år, og har kun spilt på ungdomslag før han det siste året har tatt steget opp på Vålerenga 2 i 2. divisjon.

– På en måte er det litt skummelt å gå fra andredivisjon til Eliteserien, men på en annen måte har jeg sett Kjetil (Haug) spille på dette nivået og jeg føler meg ikke langt unna det, sier den 197 centimeter høye keeperen.

HASTA LA VISTA: Kjetil Haug blir etter alt å dømme utenlandsproff hos den franske klubben Toulouse. Foto: Christoffer Andersen

– Ung og uerfaren

Selv om Sjøeng foreløpig ikke har blitt testet på Norges øverste nivå, høster han lovord hos både hovedtrener Fagermo og den Ligue 1-klare forgjengeren Haug:

– Han er et veldig, veldig stort talent, forteller Fagermo.

Selv om Vålerenga er på keeperjakt når overgangsvinduet åpner 1. august, så kan Sjøeng beholde plassen om han leverer varene, ifølge Fagermo:

– Nå får vi se da de kommende kampene. Han får jo spille fire-fem kamper i juli, og så får vi se på de prestasjonene. Men han er jo ung og har lite erfaring.

Haug, som til daglig har trent sammen med Sjøeng, har tro på at han skal levere varene i Eliteserien:

– Han har vært god på trening og jeg har full tro på at han kommer til å ta opp den plassen. Han kommer til å gå rett inn, spre selvtillit og gi laget nye impulser.

Nok en utenlandsproff

Haug er den andre strake førstelagskeeperen til Vålerenga som går til en av de store ligaene i Europa.

Før Haug var det Leeds-spiller Kristoffer Klaesson som var Vålerengas førstevalg.

– Keepertrener Gjermund Østby skal ha litt av æren der. Han har fått de siste to unge keeperne til store europeiske ligaer, så det viser jo at de gjør noe riktig her i Vålerenga, sier Haug.

– Hvorfor er det så bra å være keeper i Vålerenga?

KEEPERTRENER: Gjermund Østby (t.v) har ansvar for keeperne i Vålerenga. Her sammen med hovedtrener Dag-Eilev Fagermo (t.h) og assistenttrener Trond Fredriksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er en klubb som tør å satse på yngre keepere. Du så det med Klaesson som kom inn og hadde en brutal start, men de fortsatte å bruke ham, og det endte med overgang til Premier League. Så overtok jeg plassen og fikk en stor liga selv like etterpå.

– Dette lover jo vel godt for Sjøeng?

– Ja, det gjør det absolutt. Du skal ikke se bort ifra at Sjøeng klarer det samme som oss.

Neste oppgjør for Vålerenga, og trolig Sjøengs første store test, er 3. runde av cupen hjemme mot Bodø/Glimt førstkommende onsdag.

