Eliteseriejuvel: – Kanskje jeg spiller i gult en dag

Aalesund-spiller Isak Dybvik Määttä jaktes av flere toppklubber i Norge. 20-åringen er henrykt over interessen, spesielt fra Bodø.

– Bodø/Glimt er et av Norges beste lag. De er ekstremt gode med ballen i laget, sier 20-åringen minutter etter 2-0-tapet på Aspmyra søndag kveld.

– Er det et lag du kunne tenkt deg å spille for?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg lar agenten min ta seg av det, sier 20-åringen til TV 2, før han åpner opp litt mer:

– Det er gøy at klubber er interesserte og legger merke til meg. Jeg fokuserer bare på at jeg skal gjøre det bra her i Aalesund. Så får vi se hva som skjer i sommer eller neste overgangsvindu.

Ekspert: – Sinnssyk signering

TV 2 omtalte tilbake i april interessen fra Bodø/Glimt og Rosenborg for den ettertraktede vingbacken. Også Molde har kastet seg inn i kampen om sunnmøringen.

– Dybvik Määttä har så mye å komme med: Han har en presis venstrefot, god løpskapasitet og bra fart. Aalesund har en meget spennende spiller på gang, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Bodø/Glimt vet hva de gjør. Det er sjeldent i eliteseriesammenheng at en venstreback kan komme til å koste rundt ti millioner kroner. Jeg tror det er en sinnssyk signering, hvis de får ham, mener TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

KLAR I SIN TALE: Den som får Isak Dybvik Määttä gjør en meget god signering, mener TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah. Foto: Eivind Senneset

Europa-fotball frister

Den omskolerte vingbacken innrømmer etter søndagens batalje at Bodø/Glimt har noen goder som frister.

– Jeg har en drøm om å spille i Champions League. Men om det blir med Bodø/Glimt, det vet jeg ikke.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen holder kortene tett til brystet.

– Jeg kommenterer aldri spillere inn til Glimt. Han er en god fotballspiller, det så vi i dag.

– Vi er ganske aktive nå og jobber med å se på typer som kan være i Glimt i fremtiden. Vi får se, forteller Knutsen.

Hans egen trener, Lars Arne Nilsen, har tidligere skrytt uhemmet av sin elev til TV 2.

– Det er så få venstrebacker der ute. Isak kan i tillegg spille kant og vingback, og han kan spille på begge sider. Sånne typer er det få av og derfor er han så attraktiv. Han har et voldsomt potensial.

Tilbake til Dybvik Määttä:

– Bodø/Glimt har vært ekstremt gode de siste årene. Og dra innom Bodø for å spille Europa er selvfølgelig mange spillere som har lyst til.

– Hadde du kledd gult?

– Det vet jeg ikke, kanskje vi finner det ut en dag, smiler han lurt.