Dua Lipa med hyllest fra scenen etter Oslo-skyting

Den britiske popstjernen Dua Lipa er på verdensturné, og søndag kveld gikk hun på scenen i et utsolgt Oslo spektrum.

Før hun spilte «Be The One» adresserte hun masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

– Jeg vet det har vært noen vanskelige dager over hele verden, men spesielt i her Oslo. Jeg sender masse kjærlighet til LHBTQ-miljøet i kveld.

– Jeg sender mine dypeste kondolanser til familiene til de som mistet livene sine i de meningsløse handlingene.

Her kommer Dua Lipa med hyllest fra scenen:

– Det føles smertefullt

Hun sier det hele er vanskelig og beskriver det som en tøff pille å svelge når folk bare ønsker å være seg selv.

– De vil bare elske hvem de vil, sier artisten til de over 10.000 fremmøte publikummerne.

– Øyeblikket det blir tatt bort fra deg er en skikkelig skam. Det føles smertefullt alle ganger de må kjempe for det vi tror på.

– Vi må fortsette å gjøre det. Vi må fortsette, poengterer hun.

Artisten sa også at vi må støtte hverandre.

PÅ SCENEN: Etter en rekke utsettelser på grunn av pandemien stod Dua Lipa omsider på scenen i Oslo, søndag. Her fra en konsert i Paris i mai. Foto: Julien De Rosa / AFP / NTB

– Et trygt sted

– Jeg er her for å skape et trygt sted for dere hvor dere kan være den dere vil og elske hvem dere vil. Jeg er her for å større dere. Jeg elsker dere, sier hun

To personer ble drept og 21 personer skadet i skytingen natt til lørdag. Etter dette anbefalte politiet at Pride-paraden ble avlyst. Noe arrangøren lyttet til.

Det fikk også konsekvenser for søndagens konsert. Arrangøren Live Nation har økt sikkerheten.

Vi har økt bemanning i dører, og en større tilstedeværelse av politi utenfor arenaen, sa pressekontakt og markedssjef Elise Eriksen Løssfelt.