Jeg er her. Og bak meg står veldig mange flere. Vi er her.

Ingen skal måtte tørre å være seg selv. Seg selv skal man bare være.

At terror skal ramme oss - oss som fra vi var små har stått på utsiden og tittet inn, prøvd, men ikke passet helt inn, kjent på en ensomhet og annerledeshet vi ikke skjønner helt hvor kommer fra. Eller kommer av.

At terror skal ramme oss - hvor det som skiller oss fra andre er hvem vi elsker.

Hvem som gjør at det kiler i brystet og får oss til å rødme. Hvem vi ringer for å si god natt og ønsker å våkne ved siden av.

At terror skal ramme mennesker som danser, smiler, kysser og klemmer i juninatten på et utested.

Det er ubegripelig for meg.

Det vi trenger, eller det jeg har trengt er trygghet, åpenhet og varme for å bære og sakte, men sikkert, klare å bli ordentlig stolt av den jeg er.

Stå støtt i den jeg er.

Jeg klarer ikke å bli sint, jeg.

Jeg er bare helt ufattelig lei meg for at fullkomne, uerstattelige, vakre mennesker nå blir reddere for å være seg selv, frykter å komme ut, frykter å leve.

Jeg ønsker å si til deg som sliter med legning, identitet og/eller seksualitet: Jeg skjønner godt at du er redd, men du er ikke alene.

Jeg er her. Og bak meg står veldig mange flere. Vi er her.

Sammen med deg.

Sender min dypeste medfølelse og kondolanser til de pårørende og til dere som var der. Dette er hjerteskjærende.

Denne mannen avspeiler ikke samfunnets verdier - de skaper vi.

(Kronikken ble først publisert på Wildhagens instagramside. Gjengitt med tillatelse.)

