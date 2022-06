Ny nedtur for bunnlaget Vålerenga: – Det er krise

Vålerenga - Odd 0-1

Med over 20 varmegrader, våt kunstgressmatte og torevær var rammene satt for det som per dato er et bunnoppgjør i Eliteserien.

Både 14.-plassen Vålerenga og 13.-plassen Odd trengte helst tre poeng for å bevege seg bort fra nedrykkssumpen.

Lenge sto det 0-0 på Intility Arena, men et kvarter ut i andre omgang steg Tobias Lauritsen til værs og stanget inn kampens eneste scoring etter et vakkert innlegg av Espen Ruud.

Odds sisteskanse, Leopold Wahlstedt, stengte buret og hindret alt Vålerenga hadde å by på.

– Fantastisk, det er alltid kult å hjelpe laget til og vinne. Det er en bra laginnsats i dag. Vi har vært sterke borte så jeg håper vi kan ta borteformen med til Skagerak, sa keeperen etter kamp.

MATCHVINNER PÅ HODET: Her setter Tobias Lauritsen den avgjørende scoringen. Foto: Terje Pedersen

Dag-Eilev Fagermo erkjenner at dette nivået ikke er godt nok.

– Det er en kamp vi skal vinne, men den situasjonen vi er i og med den motgangen så sliter vi. Vi er ikke så verst spillemessig, men vi er for dårlig i begge boksene, forklarer Fagermo.

– For en klubb som Vålerenga så er dette i fotballperspektiv krise, det er altfor dårlig. Det er ikke noe annet å si enn det, så vi må komme ut av det hvis ikke blir det bunnstrid hele sesongen, fortsatte Vålerenga-sjefen.

Vålerengas sportssjef, Joacim Jonsson, var også en skuffet mann, men valgte å ikke utdype noe om situasjonen med Fagermo.

– Ingen hadde sett for seg dette, ikke jeg heller. Vi hadde forventet å ligge høyere, nå gjør vi ikke det og må forholde oss til det, sa Jonsson.

– Null seiere på sju kamper nå, er Fagermo fredet?

– Fredet, dette spørsmålet kommer hver gang og jeg har ikke noe nytt svar, svarte han.

Svenske i superform

Selv om Vålerenga aldri fant veien til nettmaskene, sto det ikke på sjansene hverken før eller etter pause.

Odds svenske målvakt var i det umulige hjørnet ved flere anledninger.

Før pause vartet han både opp med både beinparade og feberredning etter sjanser fra Amour Layouni og Osame Sahraoui.

Når lagene gikk til pause på 0-0, var det lite som tydet på at hjemmelaget ville gå målløse av banen om de fortsatte i samme spor etter hvilen.

– Jeg synes vi spiller bra. Vi kommer til mange sjanser og halvsjanser, så vi må bare fortsette, sa Layouni i pauseintervjuet på Discovery+.

MARKERING: Med røyk i alle regnbuens farger satte supportergruppen Klanen i gang en Pride-markering før avspark. Foto: Andreas Hellenes / TV 2

Marerittstart etter hvilen

Det var Odd som åpnet best etter pause, og det resulterte i scoring i kampens 60. spilleminutt.

Sparta Rotterdam-klare Tobias Lauritsen sendte skienslaget i føringen med en god heading.

Helt på tampen presset VIF på for scoring, men Odds sisteskanse Leopold Wahlstedt stod i veien, både en og to ganger.

– Det er klart, alle som så kampen så at jeg hadde en bra kamp. Jeg vet hva jeg er god på og hva jeg kan, så det er fint å få vise det, sa Wahlstedt.

Helt på tampen hadde Seedy Jatta en utrolig mulighet til å bringe balanse i regnskapet, men angriperen avsluttet utrolig nok over fra to meter.

Det endte med 1-0-seier til Odd på Intility.

På keeperjakt

Vålerenga er på utkikk etter ny keeper, og Jonsson fikk spørsmål om Wahlstedt etter søndagens prestasjon.

– Det sier seg selv at vi sjekker forskjellige keepere, vi har hatt 8-10 stykker på lista, nå er vi nede på tre. Kjetil Haug drar til medisinsk i morgen til Toulouse, vi regner med den går igjennom, fortalte Jonsson.

HOLDT NULLEN: Leopold Wahlstedt stengte buret mot Vålerenga. Foto: Terje Pedersen

Også Wahlstedt svarte på Vålerenga-interessen.

– Jeg tenker at det historisk sett er en stor klubb i Norge. Man skal aldri si aldri, men som jeg har sagt tidligere, blir det noe konkret så får man ta det da. Men jeg trives i Odd og stresser ikke, sa Wahlstedt.

Neste test for både Vålerenga og Odd er 3. runde av cupen førstkommende onsdag. Oslo-laget spiller hjemme mot Bodø/Glimt, mens Odd skal til Grimstad for å møte Jerv.