En person hardt skadd i trafikkulykke

Et vogntog og to biler er involvert i en trafikkulykke på riksvei 3.

Saken oppdateres!

Nødetater er på stedet etter melding om en trafikkulykke på riksvei 3 ved Ilseng. Ifølge politiet er det fire personer involvert i ulykken.

Operasjonsleder Stig Folstad Hansen i Innlandet politidistrikt sier til TV 2 at det er snakk om et vogntog og to personbiler.

Føreren av den ene personbilen er hardt skadd og blir fraktet til Ullevål sykehus, mens to personer i den andre bilen er uskadd.

Føreren av vogntoget fraktes til Hamar sykehus.

– Det er ukjent skadeomfang, men ikke like alvorlig som personen i den i personbilen, sier Folstad Hansen.

En person var i en periode fastklemt i den ene personbilen. Veien er stengt som følge av ulykken.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.45.