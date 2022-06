Politiet om Matapour: – Nekter å snakke med psykiater

Det opplyser politiadvokat Ingvild Myrold til TV 2 mandag.

– Siktede har vært undersøkt av lege, men har nektet å møte en sakkyndig med tanke på en foreløpig observasjon av hans psykiske helse, sier hun.

Samtidig er dette opplysninger som er avgjørende for politiet å forsøke å få svar på.

– Vi vil derfor be om oppnevnt sakkyndige til en full judisiell observasjon, nettopp fordi saken er så alvorlig at vi finner det nødvendig, sier politiadvokaten.

POLITIADVOKAT: Ingvild Myrold orienterte pressen om etterforskningen mandag ettermiddag. Foto: Geir Olsen / NTB

Ifølge politiadvokaten har de fått konstatert at 43 år gamle Zaniar Matapour (43) er i stand til å sitte i varetekt.

– Viktig opp mot skyldspørsmålet

Klokken var 01.14, natt til lørdag, da politiet fikk inn første melding om skyting i Rosenkrantz' gate. Fem minutter senere var gjerningsmannen pågrepet.

Siden da har det foregått en svært omfattende etterforskning, der alle sider av saken undersøkes grundig. Siktedes psykiske helse er ett av sporene som står sentralt.

– Det er viktig opp mot skyldspørsmålet. Da er det viktig for oss å undersøke hans psykiske helse, slik at vi kan utelukke eller eventuelt se nærmere på hva som kan være årsakene bak handlingen, sier Myrold.

Ikke avhørt

Det er foreløpig ikke avklart hva som var Matapours motivasjon natt til lørdag.

To ganger har politiet forsøkt å få til et avhør, men siktede er bekymret for at politiet vil komme til å manipulere det han sier dersom avhøret spilles inn på video.

Dermed må politiet inntil videre benytte seg av andre kilder for å få informasjon om foranledning og motiv.

PST mener angrepet var en ekstrem islamistisk terrorhandling, men politiet er åpne om at psykiatri kan ha vært en del av bakgrunnen.

TV 2 har også gjennomgått en rekke rettsdokumenter der det kommer frem med tydelighet at Matapour har hatt psykiske plager over tid.

Siktedes forsvarer, John Christian Elden, har gjentatt flere ganger at det er svært viktig at man er forsiktig med å trekke konklusjoner i en så tidlig fase – blant annet fordi hans klient ikke har forklart seg.

Ber om full isolasjon

To personer ble drept under angrepet og mange ble skadet. De drepte er Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60).

Politiet har bedt om at Matapour skal varetektsfengsles i fire uker. Han er formelt siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

– Vi har bedt om at han undergis brev- og besøksforbud i fire uker og full isolasjon i to uker. Vi har fremdeles ikke mottatt noen kjennelse, sier Myrold.

Fengslingsmøtet foregår som en såkalt kontorforretning. Det vil si at partene ikke møtes fysisk i retten. Kjennelsen fra Oslo tingrett er ventet mandag ettermiddag.