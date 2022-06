Politiet frigir navn etter dødsulykke

Det var Marte Lima Espeland (19) og Tor Martin Utvik (19) som omkom i trafikkulykken natt til søndag. De var begge fra Rogaland.

Navnene frigis i samråd med de pårørende.

Ulykken skjedde på RV450 mellom Oltedal og Dirdal klokken 01.42, natt til søndag.

Politiet i Sør-Vest opplyste om at en motorsykkel med to personer var involvert i ulykken. De to ble bekreftet omkommet like før klokken 4 samme natt.