Ble drept på Per på Hjørnet – mener det svekker polititeori

Politiet er i ferd med å få god kontroll på hva som skjedde i de kritiske minuttene, da Zaniar Matapour skjøt skarpe skudd mot uskyldige mennesker i Rosenkrantz gate.

Imidlertid står et sentralt spørsmål ubesvart:

Hvorfor gikk den 43 år gamle småbarnsfaren ut i sommernatten og begikk disse handlingene?

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

Hittil har ikke Matapour latt seg avhøre, fordi han ikke ønsker at politiet gjør opptak av avhøret.

Dermed må etterforskerne inntil videre søke annen informasjon for å forstå bakgrunnen for ugjerningene.

– Ikke trekk slutninger

Etter det TV 2 får opplyst kom Matapour til fots da han åpnet en bag og tok frem våpen. De to mennene som ble drept befant seg på puben Per på Hjørnet.

Denne puben har ingen tydelig profil, noe nabopuben London har. På sistnevnte vanker mange skeive.

At drapene skjedde der de skjedde, mener siktedes forsvarer John Christian Elden er ett av elementene som kan tyde på at handlingene ikke nødvendigvis skyldes hat mot homofile.

– Det er viktig at ingen trekker slutninger opp mot hatkriminalitet eller terror før saken er etterforsket, sier advokaten.

Det er fortsatt uklart om gjerningsmannen gikk inn på noen av stedene, eller om han hele tiden oppholdt seg i gata og skjøt mot folk derfra.

– Mye trekker i andre retninger

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan det i rettsdokumenter er skrevet om at Matapour angivelig har hatt diagnosen paranoid schizofreni.

Politiet har gjennom helgen vært tydelige på at de har en hypotese om at bakgrunnen for ugjerningene kan være psykisk sykdom.

Advokat Elden mener det er «mye som trekker i andre retninger» enn at angrepet er motivert av ekstrem, islamistisk terror.

– Jeg legger mindre vekt på PST sin forhåndsdømming her, da de heller ikke traff veldig presist i sin voldsprognose. At hypotesen må etterforskes, er imidlertid åpenbart, sier han.

Kritiserer PST

FORSVARER: Advokat John Christian Elden representerer Zaniar Matapour. Foto: Magnus Espeseth Kaslegard / TV 2

Det samme mener førsteamanuensis og ekstremismeforsker ved OsloMet, Lars Gule.

Søndag sa han til Dagbladet at PST har vært for raske med å konkludere med terror – og trakk paralleller til Kongsberg-saken, der Espen Andersen Bråthen i forrige uke ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

Det som først ble etterforsket som terror, viste seg senere å være et angrep utført av en psykotisk mann.

TERRORSIKTET: Zaniar Matapout (43) ble pågrepet og siktet for terror i helgen. Foto: TV 2-tipser

Hva angår skytingen i Oslo, har politiet imidlertid vært opptatt av å kommunisere at det ene ikke trenger å utelukke det andre.

Overfor TV 2 stiller Gule seg også undrende til at PST mener at Matapour har inngått i det som beskrives som et «ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge».

– Det var nye opplysninger for meg som forsker og jeg har heller ikke hørt at andre har fått med seg at det skulle eksistere noe slikt nettverk, sier han.

– En overdrivelse

Gule tror et slikt nettverk mest sannsynlig er en overdrivelse fra PSTs side.

– Siktede i den aktuelle saken skal ha hatt kontakt med Arfan Bhatti, men han er ikke noe miljø eller nettverk. Det kan være betydningsfullt nok med en slik kontakt, men det er ingen indikasjon på at det eksisterer et mer funksjonelt nettverk, sier han.

Han er også skeptisk til PST-sjef Roger Bergs uttalelse om at det skal være mange som er kategorisert på den samme måten som Matapour.

KJENTE HVERANDRE: Zaniar Matapour (t.v) og den kjente islamisten Arfan Bhatti.

– Jeg lurer på hva de mener med at det er mange. Hvem inkluderer de da, spør forskeren retorisk.

Vil ikke kommentere

FORSKER: Ekstremismeforsker Lars Gule er kritisk til PSTs kommunikasjon gjennom helgen. Foto: Geir Olsen / NTB

PST-sjefen ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til hva de mener med at siktede har inngått i et slik miljø.

Han ønsker heller ikke å kommentere ytterligere hvilke vurderinger som lå til grunn for å konkludere så tydelig med at dette dreier seg om terror, allerede før siktede har latt seg avhøre.

I en e-post til TV 2, skriver Annett Aamodt i PSTs kommunikasjonsavdeling at de vurderer at det fremdeles er en uavklart og ekstraordinær trusselsituasjon, og at de av hensyn til etterforskningen er restriktive med å besvare spørsmål som omhandler terrorangrepet.

«Vi kan derfor ikke besvare spørsmålene til TV 2 på nåværende tidspunkt. PST vurderer terrortrusselnivået fortløpende og med en gang nivået kan settes ned, vil det kommuniseres raskt», skriver Aamodt.

Fremstilles for fengsling

Etter lørdagens angrep, er trusselnivået hevet til det øverste. Det vil si at PST mener Norge nå står i en ekstraordinær trusselsituasjon.

Det innebærer at det jobbes på spreng med å forebygge eventuelle følgehandlinger, samtidig som PST er opptatt av å understreke at de ikke sitter på informasjon som indikerer at noe slikt er under oppseiling.

Mandag fremstilles siktede for fengsling i Oslo tingrett. Forsvarer Elden opplyser at siktede ikke vil være til stede, og politiet bekrefter at Matapour har samtykket til såkalt kontorforretning.

VIL IKKE KOMMENTERE: Konstituert sjef for politiets sikkerhetstjeneste, Roger Berg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det betyr at partene ikke vil møtes fysisk i retten, og at dommeren vil beslutte at siktede vil bli fengslet ved å skrive ut en kjennelse. Med overveiende sannsynlighet vil påtalemyndigheten få medhold.

– Han er klar over hvilket resultat som vil komme ut av dette, sier Elden.