Terrorsiktede var naboen til Bhatti

TV 2 er kjent med at PST mener den kjente islamisten Arfan Bhatti og terrorsiktede Zaniar Matapour har kjent hverandre siden 2015.

I 2015 var Arfan Bhatti bosatt i en leilighet på Grønland i Oslo, ifølge opplysninger fra Folkeregisteret.

Samme år var et familiemedlem av terrorsiktede Zaniar Matapour bosatt i nabooppgangen til Bhatti.

I samme tidsrom flyttet Matapour inn i familiemedlemmets leilighet og ble boende her i flere år, får TV 2 opplyst.

Politiet etterforsker nå bakgrunnen og nettverket til 43-åringen opp mot at motivet bak ugjerningene kan ha vært ekstrem islamistisk terror.

BODDE HER: Både Bhatti og Matapour har på et tidspunkt bodd like ved hverandre på Grønland i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Politiet har også en hypotese om at bakgrunnen for ugjerningene kan ha vært psykisk sykdom.

Nye detaljer fra april

Det siste kontaktpunktet mellom Bhatti og Matapour som TV 2 er kjent med, stammer fra 22. april i år. VG skrev lørdag at de to ble stoppet sammen i en bil på Stovner.

TV 2 kan nå bringe flere detaljer om hva som skjedde.

Denne dagen hadde Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) planlagt å demonstrere på Stovner. I en bil ikke langt unna ble Bhatti og Matapour stoppet.

Kjøretøyet var eid av et familiemedlem av Bhatti.

Etter det TV 2 opplyst var det så mange som syv-åtte politifolk til stede da bilen ble stanset.

LES OGSÅ: Dette vet vi om gjerningsmannen.

Ble satt i arresten

Da bilen ble undersøkt skal det ha blitt funnet en kniv i bagasjerommet. Etter det TV 2 forstår, valgte politiet å ta med seg Bhatti inn til arresten.

Han ble imidlertid løslatt da SIAN var ferdige med sitt opplegg og hadde dratt hjem.

I mai var Matapour inne til en bekymringssamtale med PST, men de mente at han ikke hadde voldelige intensjoner.

TV 2 har vært i kontakt med John Christian Elden, som forsvarer Matapour, og som tidligere har representert Arfan Bhatti.

KJENT SKIKKELSE: Arfan Bhatti, her avbildet under en demonstrasjon ved den amerikanske ambassaden i Oslo i 2012. Foto: Kyrre Lien / NTB

Han skriver følgende i en e-post:

– Jeg har forstått av PST sin pressekonferanse at de mener min klient satt i samme bil som Bhatti en gang i april måned, og at de setter dette i sammenheng med en protest mot Sians koranbrenning. Jeg ser ikke bort fra det, da de tidligere er naboer. Min klient ble hverken anmeldt eller arrestert under bilturen så langt jeg er orientert om.

La ut innlegg

Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

Så sent som for 12 dager siden la han ut sitater som omhandler drap på homofile, på det som angivelig skal være hans Facebook-side.

TV 2 er ikke kjent med hvordan politiet vurderer disse opplysningene.

– Det vil ikke jeg begi meg inn på noen spekulasjoner om. Jeg vet ikke om det er Bhatti som har skrevet dette, og jeg representerer ikke Bhatti i den sammenheng. Nå representerer jeg en person som er terrorsiktet, sier advokat Elden.

Søndag kveld melder VG at Facebook-posten er fjernet fra Bhattis profil.

TV 2 har spurt politiadvokat Børge Enoksen om kontakten mellom Matapour og Bhatti.

– Det å avdekke siktedes bakgrunn og omgangskrets er sentralt for oss i etterforskningen. Jeg kan ikke gå i detalj på hva vi har avdekket der.

– Har politiet et ønske om å avhøre Arfan Bhatti i forbindelse med denne saken?

– Vi har et ønske om å avhøre alle personer som har betydning i hans nære omkrets, men jeg kan ikke gå i detalj på hvilke personer vi ønsker å avhøre.

Er ikke i Norge

– Så du vil ikke svare på om Bhatti er relevant å avhøre i denne saken?

– Nei, svarer Enoksen.

Arfan Bhatti har ikke befunnet seg i Norge siden begynnelsen av juni.

Han har, etter det TV 2 forstår, planlagt å oppholde seg utenlands til etter sommeren.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Bhatti, men han har ikke besvart vår henvendelse søndag ettermiddag.

Advarer mot spekulasjoner

Gjennom helgen har politiet gjort to forsøk på å gjennomføre avhør med siktede.

Han har ved begge anledninger benyttet seg av retten til ikke å forklare seg. Ifølge Elden er hans klient bekymret for at politiet vil manipulere det han sier.

All tid hans klient ikke har uttalt seg om foranledningen, maner Elden til at en bør være forsiktig med å spekulere i hvilke motiver Matapour hadde natt til lørdag.

– Alle spekulasjoner og knytninger til Pride må man være varsom med der saken står nå, sier Elden.

PST sier at de ikke har anledning til å svare på TV 2s spørsmål søndag. I en e-post skriver seniorrådgiver Annett Aamodt følgende:

– PST vurderer at vi fortsatt står i en uavklart og ekstraordinær trusselsituasjon. Av hensyn til dette og av hensyn til etterforskningen, er vi restriktive med å besvare spørsmål som omhandler terrorangrepet og forhold knyttet til gjerningsmannen. Vi kan derfor ikke besvare spørsmålene til TV2 på nåværende tidspunkt. PST vurderer terrortrusselnivået fortløpende og med en gang nivået kan settes ned, vil det kommuniseres raskt