– Det kommer en del rare uttalelser fra folk nå

Psykolog og rettspsykiater Pål Grøndahl, som også er homofil, har kjent på et bredt følelsesregister etter Oslo-skytingen natt til lørdag.

Da han våknet lørdag morgen og leste om masseskytingen, trodde han knapt sine egne øyne.

– Jeg reagerte som mange andre, med tårer og en uvirkelighetsfølelse. Jeg trodde knapt det jeg så, sier Grøndahl.

Etter det første sjokket har lagt seg, er det naturlig at vi kommer inn i en fase der vi lurer på mye. Mange er i sorg og folk reagerer på ulikt vis.

– Mange jobber nå med å bearbeide ulike følelser. Noen sier at vi må møte hat med kjærlighet, mens andre er mye mer sinte. Det er antagelig like mange forskjellige følelser, som det er mennesker. Og jeg tror ikke det er én riktig måte å reagere på, sier psykologen.

REGNBUEHAV: Det oppsto raskt et hav av blomster og regnbueflagg utenfor London Pub, hvor masseskytingen fant sted. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Folk er forvirret

Men det som er åpenbart er at masseskyting i hovedstaden, som endte med to drepte og 21 skadde personer, påvirker oss alle sterkt og gjør oss følelsespreget.

– Spekteret av følelser ser vi også i sosiale medier nå. Der kommer det en del rare uttalelser, som går litt i øst og vest, fordi folk er forvirret, sier Grøndahl.

REAGERTE MED TÅRER: Psykolog og rettspsykiater Pål Grøndahl reagerte på skytingen i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Mange unge tok turen til Oslo denne helgen for å være med på markeringen og paraden. Og så ble den avlyst. Hva gjør dette med unge, som kanskje sliter med å være skeive i utgangspunktet?

– Jeg tror ikke at dette har gjort det noe bedre, på kort sikt i hvert fall. Særlig de som er litt skjørt sammenskrudd, litt engstelige, litt redde, de som har tatt det lille skrittet i det siste og tenkt at nå er det god prostemning på det skeive miljøet - at de har våget. Og så kommer dette, sier Grøndahl.

– Noen utnytter dette

Han ser også at det er noen som utnytter masseskytingen.

– Selvfølgelig er det noen som utnytter dette og sier at det er Guds straffedom mot homofile, sier Grøndahl.

Han ser at slike uttalelser skaper nok en grobunn for ytterligere engstelser hos en del.

– Men jeg håper selvfølgelig at vi på sikt blir noe mer samlet og får en styrket fellesskapsfølelse av det som har skjedd, sier han.

– Kan det komme noe positivt utav dette? Kan samholdet og fellesskapet styrkes etter en slik hendelse?

– Ja, jeg håper og tror det. Og så håper jeg at de som har vært litt hatske til debatten, som har gått på irritasjon over transmiljøet og at barn ikke skal eksponeres for lettkledde mennesker i Pride-toget, kanskje demper tonen sin og er litt mer forsiktige i hvordan de uttaler seg – for det kan ha medført alvorlige konsekvenser, sier Grøndahl.

ROSEHAV: Samholdet etter masseskytingen har vært sterk. Nå håper bare ekspertene at denne følelsen i befolkningen fortsetter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fellesskapsfølelse

Han tror også at fellesskapsfølelsen som har oppstått etter skyteepisoden kan skape en slags samling og et fellesskap, som mange skeive sjelden føler på.

– Vi vet at homofile, lesbiske, bifile, transer har – sammenlignet med den heterofile befolkningen – en noe dårligere fysisk- og psykisk helse. Det skyldes nok det minoritetsstresset som ligger i at vi fortsatt ikke er helt som en del av det store flertallet, sier Grøndahl og håper at følelsen av fellesskap kan være med å endre dette.

FELLESSKAP: Psykolog, rettspsykiater og åpent homofil, Pål Grøndahl, tror fellesskapsfølelsen som har oppstått etter skyteepisoden kan skape en slags samling og et fellesskap, som mange skeive sjelden føler på. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Psykologen og rettspsykiateren håper også at folk besinner seg i den nærmeste tiden, da verken vi eller politiet per nå vet hva som er motivene for masseskytingen.

– Jeg håper inderlig at vi besinner oss og ikke sier at en persons handlinger skal ramme et helt samfunn.