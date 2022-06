Vegdirektøren kaller inn til krisemøte

Denne helgen har fire omkommet i trafikken. Så langt i juni er 14 drept mot sju i hele juni i fjor.

Mandag tar vegdirektøren initiativ til å samle en rekke aktører innen trafikksikkerhetsfeltet til et krisemøte.

Det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

– Den store norske trafikksikkerhetsfamilien må nå samles i et felles krafttak. Vi må bryte denne nye trenden, sier Hovland.

Så langt i år viser Vegvesenet foreløpige tall at 60 har omkommet på norske veier. For første halvår i fjor, til og med juni, var tilsvarende tall 31.

– Denne utviklingen må stoppes. Sommermånedene ligger erfaringsmessig høyt på ulykkesstatistikken. Det er en periode med mye trafikk, og farten er generelt sett også høyere. Dette gir større risiko for ulykker, sier vegdirektøren.

Vegdirektøren er sterk og klar over at Vegvesenet har et stort ansvar for at vegene er trygge og sikre. Men hun vil ha hjelp.

– Vi skal gjøre vårt, men trafikantenes adferd på vegene er mest avgjørende. Mindre justeringer hadde reddet mange liv. Fart, bilbelte og rus er årsakene som går igjen.