Nektet ombordstigning på fly til Qatar

NFF-president Lise Klaveness skulle søndag sette seg på et fly til Qatar, men ble nektet å gå om bord.

Lise Klaveness ble søndag nektet å gå om bord på et fly til Qatar.

Etter det TV 2 erfarer skyldes det utfordringer med innreise-dokumentasjonen.

Ifølge Avinor sin oversikt skulle flyet fra Gardermoen i retning Doha ta av klokken 15.45. Senere har avgangen blitt utsatt til 16.45.

TV 2 har vært i kontakt med en i reisefølget til Klaveness, som forteller at de jobber med å løse saken.

– Det har vært hett. Vi har prøvd å finne alternative løsninger. Stoda er at vi ikke kom med på flyet, på grunn av manglende dokumentasjon, sier Iselin Shaw, prosjektansvarlig for internasjonalt samfunnsansvar i NFF, til TV 2.

I Qatar skulle Klaveness sammen med flere Uefa-representanter møte VM-komiteen og myndighetene i landet.

GARDERMOEN: Lise Klaveness før avreise. Foto: Marte Christensen / TV 2

Jobber med å få plass på nytt fly

NFF-delegaten forteller at de har alle de formelle kravene i orden, men registrerte det i feil skjema etter beskjed fra Uefa. Ifølge Shaw har flere Uefa-representanter opplevd det samme.

Mandagens møte må Klaveness følge med på digitalt. Nå jobber de med å få plass på morgendagens fly til Doha.

– Veldig frustrerende. Vi hadde all dokumentasjon på plass, og vi vet at kollegaer har hatt samme problem. Men det viktigste er at Lise og NFF får deltatt i diskusjonene, sier Shaw.

Flere kom ikke med

Ifølge NTB har flere medlemmer av den norske pressen, blant andre to NTB-medarbeidere, også blitt nektet å sette seg på flyet på Gardermoen.

Årsaken som ble opplyst, var manglende dokumentasjon på negativ koronatest, skriver NTB.

Qatar Airways har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.

MÅTTE SNU: Hit, men ikke lenger for Lise Klaveness og resten av NFF-delegasjonen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Vi kommer tilbake med mer.