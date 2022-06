Knuste Kristoff i kampen om NM-gullet

Uno-X-rytter Idar Andersen prøvde seg på en frekkis med rett i underkant av 20 kilometer igjen. Men forsøket fra trønderen ble spist opp få kilometer før mål.

Det banet vei for Alexander Kristoff, som fikk lagkamerat Sven Erik Bystrøm til å kjøre inn utbryteren. Men i massespurten ble Rasmus Fossum Tiller for sterk, og tok gullet på NM-fellesstarten.

– En seier som betyr veldig mye. Vi fulgte planen til punkt og prikke. Jeg visste at Alex (Kristoff) og Edvald var raske, jeg er veldig «happy» med å ta det, sier Tiller til TV 2 etter mål.

GLAD: Rasmus Fossum Tiller får gratulasjon fra teamsjef i Uno-X, Jens Haugland. Foto: Jan Arne Austad/ TV 2

TV 2 ekspert: – Dette ble avgjørende

– Jeg er imponert over hvordan Uno-X kjører taktisk. Nøkkelen i dag lå i å slite ut konkurrentene underveis, og det ble perfekt for dem da flere av proffene var av gårde og brukte krefter i et brudd der Uno-X satt og passet på i front og kontrollerte i feltet, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Jeg tror det er det som er avgjørende for at Tiller klarer å slå Kristoff og Edvald i spurten der, bemerker Drivenes.

Kristoff ble nummer to, mens Edvald Boasson Hagen tok bronsemedaljen.

– Uno-X grillet oss godt uti der. Både jeg og Edvald satt i bruddet. Det kostet nok litt mye, jeg hadde ikke mye å spurte med, sier Kristoff.

– Hva synes du om spurten til Rasmus?

– Den var bra, men så hadde jo han kjørt billig fram til spurten. Men sånn er det, Uno-X var i flertall, gliser Kristoff.

Slik TV 2 kunne erfare tidligere i juni, har Kristoff signert en kontrakt med laget til søndagens overmann, Rasmus Fossum Tiller.

– Jeg kan si noe 1. august, sier en kryptisk 34-åring. Det er datoen sykkellagene har lov til å offentligjøre sine nye signeringer.

Glad i trøndersk landevei

Det var Tillers andre NM-tittel. Forrige gang han vant i 2017, da noen tiltalls kilometer lengre sør, i Stjørdal. Trøndervennen var stor fornøyd med karrierens andre NM-tittel.

– Utrolig kult. Jeg skal nok feire litt på flyplassen i kveld, gliser 25-åringen.