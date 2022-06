Tilbake på «Per på hjørnet»: – Jeg er forbanna

Det som skulle vært en fin feiring av kjærligheten, endte i tragedie utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo. Søndag åpnet Per på hjørnet for gjester.

To menn ble brutalt drept og 14 personer skutt natt til lørdag, under hendelsen politiet etterforsker som islamistisk terror.

Søndag åpner «Per på hjørnet» dørene igjen, etter at de holdt stengt lørdag. Flere har strømmet til for å være sammen i sorgen, for å vise støtte, og for å ta tilbake stedet.

– Det blir vanskelig å komme tilbake, men vi må vise støtte til Per på hjørnet. Og så skal vi ta en protest-øl, forteller Leo Bror Rui Shumba.

STØTTE: Leo Bror Rui Shumba er en av mange som søndag møtte opp ved Per på hjørnet for å vise sin støtte. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Selv var han ikke til stede under angrepet natt til lørdag, men han hadde flere venner som var på nabo-puben, London pub.

– Dette er rosetoget

Søndag har han møtt opp på Per på hjørnet for å vise sin støtte til de drepte og skadde. Det vekker sterke følelser.

– Jeg er i sjokk. Jeg er forbanna, lei meg og trist, sier Shumba.

Han er glad flere har kommet for å vise støtte og kjærlighet på det skulle vært en storstilt feiring, men som endte i tragedie – 50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge.

PÅGANG: Flere samlet seg til det Shumba kalte en protest-øl hos Per på hjørnet søndag. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– At noen er frekke nok til å komme hit og ta vekk den viktigste Priden på 50 år, sier Shumba, som trekker paralleller til samholdet etter forrige gang Norge var utsatt for et stort terrorangrep:

– Dette er rosetoget etter 22. juli.

– Møt hat med kjærlighet

Shumba understreker viktigheten av å ikke la seg skremme, men å fortsette å heve stemmen for skeives rettigheter.

– Dette må vi snakke om. Dette handler om at folk skal få være den de er.

Og nettopp dét kan man være i barstrøket der blant annet Per på hjørnet og London pub befinner seg, ifølge Shumba.

ROSETOG: Shumba drar paralleller til 22. juli og støtten som ble vist i etterkant. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han beskriver området som «livets gate, hvor alle kan være den de er», hvor det kun finnes en måte å besvare terroren:

– Vi skal vise at dette er uakseptabelt. Vi skal møte hat med kjærlighet, sier han.

Shumba er tydelig på at terroren ikke skal få kue ham.

– Terror fungerer ikke på meg, for de vil at jeg skal bli redd. Men da står jeg heller i barrikadene, sier Shumba.