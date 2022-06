40 til 60 prosent sannsynlighet for det som skjedde

Nylig mente PST at det var like sannsynlig som usannsynlig at Norge ville bli rammet av en ekstrem islamistisk terroraksjon.

Natt til lørdag åpnet 43 år gamle Zaniar Matapour en bag som inneholdt to skytevåpen. Mens folk koste seg i sommernatten, gikk han til angrep på tilfeldige mennesker midt i Oslo sentrum.

To personer ble drept og 21 personer ble skadet.

Angrepet som ryster Norge har vekket internasjonal oppmerksomhet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver handlingene som ekstrem islamistisk terror.

I februar i år advarte PST om at det var like sannsynlig som usannsynlig at nettopp en slik terroraksjon kunne skje.

To mulige hold

Det kommer frem av PSTs trusselvurdering for 2022, som ble offentliggjort 11. februar i år.

Her vurderte de det som mulig at det ville skje en ekstrem islamistisk terrorhandling i Norge i løpet av året. Med «mulig» mener de at det var 40 til 60 prosent sannsynlighet for at noe slikt ville skje.

I rapporten skriver PST at trusselen ville kunne komme fra to hold:

Fra personer som er inspirert av ideologien og budskapet til terrororganisasjonene ISIL og al-Qaida.

Fra personer som er mobilisert av forhold som oppleves som provokasjoner, krenkelser eller undertrykkelse av religionen islam og muslimer.

På en pressekonferanse lørdag uttalte konstituert PST-sjef, Roger Berg, at Matapour tilhørte det de omtaler som et ekstremt islamistisk kontaktnettverk – men at de nylig vurderte at han ikke hadde voldspotensial.

– PST gjennomførte i mai i år samtaler med gjerningspersonen, i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som ble opplevd som krenkelse av islam, sa Berg til TV 2.

I kjølvannet av det brutale angrepet åpner Berg for at de kan ha gjort en feilvurdering. Samtidig har PST høstet kritikk for at de har konkludert med at motivet for handlingene er terror, på tross av at siktede foreløpig ikke har forklart seg for politiet.

PST-SJEF: Roger Berg er konstituert sjef for politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Tvetydig forhold til voldsbruk»

Ifølge PSTs rapport fra februar heter det at det finnes enkelte miljøer i Norge «som bidrar til å spre en forestilling om at religionen islam er i strid med norsk levesett og kultur».

Ifølge rapporten har disse miljøene ofte et «tvetydig forhold til voldsbruk, selv om de utad fremstiller seg som ikke-voldelige».

Angrepet skjedde natten før Pride-paraden skulle gå gjennom hovedstaden, og var blant annet rettet mot utestedet London, som er kjent som en populær samlingsplass for skeive.

BLOMSTERHAV: Regnbuefargene dominerer ved åstedet, etter helgens angrep. Foto: Marte Christensen / TV 2

I rapporten fra februar trekkes det frem at forhold som oppleves som fornærmelser, vil kunne bidra til radikalisering og legitimering av terrorhandlinger:

«Det er særlig når slike hendelser finner sted i Norge, at sannsynligheten øker for at enkelte iverksetter planlegging av terrorrelaterte handlinger. Denne type hendelser har i flere tiår inspirer enkelte ekstreme islamister til å utføre terrorhandlinger», heter det i trusselvurderingen.

PST-sjefen har ikke besvart TV 2s spørsmål vedrørende rapporten.

Advarer mot spekulasjoner

Gjennom helgen har politiet gjort to forsøk på å få til et avhør med siktede, men han har ved begge anledninger valgt å benytte seg av retten til ikke å forklare seg.

Ifølge Matapours forsvarer, John Christian Elden, er hans klient bekymret for at politiet vil manipulere det han sier.

– Det er hans oppfatning og hans valg om ikke å la seg avhøre, sier advokaten.

All tid hans klient ikke har uttalt seg om foranledningen, mener Elden en bør være forsiktig med å spekulere i motivasjonen for angrepet.

– Alle spekulasjoner og knytninger til Pride må man være varsom med der saken står nå, sier han.

Relasjon til kjent islamist

Lørdag kveld sa politimester i Oslo, Beate Gangås, at de per nå tror 43-åringen handlet alene. Dette er også i tråd med hva PST mente var sannsynlig i februar.

Samtidig skrev de at en eventuell gjerningsperson «forventes å ha vært i kontakt med andre ekstremister i forkant av handlingen». TV 2 og flere andre medier har omtalt at Matapour har hatt en langvarig relasjon til den kjente islamisten Arfan Bhatti.

Politiet vil heller ikke utelukke at han kan ha fått bistand fra andre personer.

På en pressekonferanse søndag ettermiddag bekreftet politiadvokat Børge Enoksen at de undersøker siktedes bekjentskaper.

Brukte ulovlige våpen

I PSTs trusselvurdering trekkes det frem at de mest sannsynlige målene, blant annet, «vurderes å være sivile folkemengder, institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam».

Politiet har opplyst at siktede benyttet seg av to skytevåpen under angrepet – et håndvåpen og et automatisk.

Våpnene er av politiet beskrevet som eldre og uregistrerte. Det er ikke kjent hvordan Matapour kom i besittelse av de ulovlige våpnene.

ÅSTED: Et stort område ved C.J Hambros plass har vært sperret av gjennom helgen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Om hvilke våpen PST antok ville bli tatt i bruk, skriver de at:

«Gjerningspersonen vil sannsynligvis benytte enkle midler som hugg-/stikkvåpen, brannstiftelse eller kjøretøy».

Samtidig pekte de på at avvergede angrep viser at «ekstreme islamister fortsatt ønsker å gjennomføre angrep med eksplosiver og skytevåpen».

Fengsling mandag

Etter lørdagens angrep, er trusselnivået hevet til det øverste. Det vil si at PST mener Norge nå står i en ekstraordinær trusselsituasjon.

Det innebærer at det jobbes på spreng med å forebygge eventuelle følgehandlinger, samtidig som PST er opptatt av å understreke at de ikke sitter på informasjon som indikerer at noe slikt er under oppseiling.

Mandag fremstilles siktede for fengsling i Oslo tingrett. Forsvarer Elden opplyser at siktede ikke vil være til stede, og politiet bekrefter at Matapour har samtykket til såkalt kontorforretning.

Det betyr at partene ikke vil møtes fysisk i retten, og at dommeren vil beslutte at siktede vil bli fengslet ved å skrive ut en kjennelse. Med overveiende sannsynlighet vil påtalemyndigheten få medhold.

– Han er klar over hvilket resultat som vil komme ut av dette, sier Elden.