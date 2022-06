Macron ber oljeproduserende land om priskutt

Frankrikes president Emmanuel Macron ber oljeproduserende land om å kreve mindre for oljen de pumper opp.

Macron viser til at Russland tjener godt på den høye oljeprisen, og at en prisreduksjon derfor vil ramme landets økonomi hardt.

Frankrike støtter et forslag fra USA, som vil ha makspris på olje, men mener at det vil være et enda mer kraftfullt tiltak dersom forslaget kommer fra de oljeproduserende landene selv.

For å realisere dette må det i så fall, innledes forhandlinger med Opec og de øvrige oljeproduserende landene, sier en kilde ved Macrons kontor.

Tyskland har uttrykt skepsis til det amerikanske forslaget om pristak og mener at det vil være vanskelig å sette ut i livet. Det samme gjør EU-president Charles Michel.

– Vi ønsker å forsikre oss om at målet er å ramme Russland, og at det ikke vil gjøre livene våre mer vanskelige og mer komplisert, sier han.

(©NTB)