Flyekspert om en mulig SAS-streik: – Veldig steile fronter

Skulle det ikke lykkes SAS i å oppnå enighet i meklingen med SAS-piloter og kabinansatte, vil alle pilotene bli tatt ut i streik fra og med onsdag 29. juni.

– Vi har meldt inn 254 stykker, som er alle sammen. SAS Norge Flygerforening tar ut alle sine 148 medlemmer. Til sammen blir 402 norske piloter tatt ut i streik fra første dag, sa Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening til TV 2 tidligere i uken.

Dersom streiken skulle bli langvarig, tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs at det kan få et alvorlig utfall for SAS.

ALVORLIG: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror det er stor avstand mellom partene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Kan få alvorlige konsekvenser

Enn så lenge ser det nemlig ikke ut til å nærme seg en enighet mellom partene.

– Slik vi tolker signalene fra partene nå, så er det veldig steile fronter. Det er minst like stor avstand der, som det er hos flyteknikerne og NHO Luftfart, sier Elnæs til TV 2 søndag.

Likevel har Elnæs en god magefølelse.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg tror det er større sjanse for at det ikke blir streik, enn at det blir steik. For konsekvensene av en streik for SAS over lang tid er ganske alvorlige – ikke på kort sikt, men på lang sikt kan det bli det.

Tror ikke alle kortene er spilt ut

Dersom de ikke blir enige, vil 45.000 passasjerer om dagen rammes av streik.

– Det er litt tidlig å si, men fremdeles har jeg et lite flagg oppe, som sier at jeg tror at ikke alle kortene er spilt ut her, slik at vi har en sjanse til å kanskje få forhandlet frem en avtale før en streik eventuelt trer i kraft, sier Elnæs.

– Det er ikke lett å være flypassasjer om dagen?

– Nei, og jeg skjønner at det er veldig mange som er usikre og frustrerte over hva som skjer, og ikke minst når det er veldig vanskelig å si om det blir en SAS-streik. Hva blir konsensene? Går flyet mitt nå som teknikerne streiker? Kommer jeg meg hjem?

Elnæs legger til:

– Men dette er en del av arbeidslivets rettigheter og det er slik det er. Det er litt synd at det skjer når alle skal på ferie etter to år med pandemi. Vi håper at det løser seg i tide.

Vil ikke spekulere

Pressesjef i SAS Tonje Bjerve Sund har tidligere uttalt til TV 2 at de ikke ønsker å spekulere i meldingene som kommer fra pilotene.

– Og det gjør vi ikke av respekt for den prosessen. Men vi håper som sagt at pilotene ikke går ut i streik og at det blir en løsning, sier Bjerve Sund.

Samtidig pågår det en annen streik mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), hvor det søndag ble innført lockout for 450 flymekanikere ved norske lufthavner.

Dette har ført til frykt for liv og helse fra luftambulanseselskapet Babcock. I den forbindelse søkte de allerede lørdag om dispensasjon, men fikk avslag fra NHO.

Enn så lenge går flytrafikken som normalt for flere selskaper, men Babcock har varslet om at beslutningen kan føre til store problemer på kort tid.