Martin Danielle og Alexandra Backström deler gladnyheten på Instagram, og kan avsløre at de har blitt foreldre til en gutt.

Roser sykehuset

– Fredag fikk vi endelig treffe lillebror, og hvilken perfekt lillebror vi har skapt (om jeg kan si det selv). Gjennom helt eksepsjonell oppfølgning fra Bærum Sykehus fikk jeg denne gangen oppleve en naturlig fødsel, skriver Backström i innlegget.

Videre roser hun sykehuset for å ha loset dem trygt i havn.

Gikk gjennom en fødselsdepresjon

Fra før av har paret sønnen Alf Gustav. Paret har tidligere vært åpne om at de begge gikk gjennom en tøff fødselsdepresjon.

Da Backström delte nyheten om at hun gravid på nytt, skrev hun i et innlegg på Instagram at hun hadde fått mange spørsmål om hun turte å tenkte tanken på å få et nytt barn.

– Sannheten er at jeg veldig lenge tenkte at vi var godt fornøyd med et barn. Men så var det noe som våknet i meg - jeg ville faktisk gjøre det en gang til. Og nå har det skjedd», skrev hun i innlegget.

– Det var mye å ta innover seg i starten, men vi skal bli en familie på fire. Fire i gjengen, og Alf skal få verdens fineste gave i et lite søsken for livet, skrev hun videre.

Saken oppdateres.