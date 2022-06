Sagosen og Oftedal giftet seg

– Just married my queen, skriver Sagosen i et Instagram -innlegg, der både han og Oftedal viser fram ringene.

Bryllupet foregikk med 26-åringen på krykker. Sagosen pådro seg et ankelbrudd i starten av juni, og har siden gjennomgått en vellykket operasjon.

– Jeg regner med at jeg må gifte meg på krykker. Jeg får ikke belaste foten. Så blir det sikkert rullestol utover i kveldstimene. Slik at jeg får bli med på festen litt også, sa Sagosen til VG i forrige uke.

Herrelandslagets neste mesterskap spilles i januar. Det er VM i Polen og Sverige. Sagosen kan rekke å komme i form til det, men det er ikke sikkert.

Oftedal har selv flere landskamper i håndball, men måtte legge opp på grunn av en fotskade i 2019. Hun er lillesøsteren til Stine Bredal Oftedal.

