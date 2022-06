Lørdag giftet programleder og komiker Nicolay Ramm (33) seg med sin kjære Josephine Leine Granlie.

Ramm delte selv bilder fra bryllupet på Instagram-profilen sin lørdag. Gjester som komiker Herman Flesvig (30) og Nils-Ingar Aadne har også delt bilder fra den store begivenheten.

Forlovet i 2019

I et innlegg på Instagram-story delte Aadne bilde av seg selv sammen med paret og skrev: «Vi feirer kjærligheten mellom nydelige mennesker».

Nicolay Ramm har ikke besvart God kveld Norges henvendelse søndag.

Paret forlovet seg i 2019 under en ferietur i Santa Barbara i California, og i 2021 kunne de avsløre at de hadde blitt en familie på tre.

Programlederen delte den hyggelig nyheten om at han hadde blitt pappa til en gutt på Instagram. Her postet han et bilde av hode sitt oppå en muskuløs kropp der det sto: «hot daddy» med tre englefjes under.

«Trist opplegg ass»

På grunn av pandemien måtte Ramm vente utenfor sykehuset da fødselen var i gang, og det tok en liten stund før han kunne komme inn.

På Instagram skrev han følgende:

«Her sitter man da, i en bil på P-plassen utenfor Ullevål sykehus og venter på at fruen skal trøkke babyen halvveis ut så jeg får bli erklært coronafrisk og får komme inn. Trist opplegg ass».

Ramm er godt kjent fra flere NRK-serier som blant annet «Helt Ramm» i forbindelse med OL, gameshowet «Ramm, ferdig gå!» og «Helt Ramme sporter». I tillegg står han også bak godt kjente låter som «Raske briller» og «Vikings in Rio».

.