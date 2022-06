Nye bilder viser tydelige kulehull på London pub

Utestedet London pub var et av åstedene under den dramatiske masseskytingen i Oslo, natt til lørdag.

Hundrevis av mennesker var samlet på London pub natt til lørdag, i forbindelse med Pride-feiringen.

Utestedet er kjent for skeive i hovedstaden.

Dagen etter skulle mange fortsette festen under den store Pride-paraden. Men brått ble feiringen gjort om til et mareritt.

For klokken 01.14 kom de første meldingene om at det var løsnet skudd mot blant annet London.

Hvor mange personer som ble truffet av skuddene mot dette utestedet er ikke kjent.

SKUDD: Her er et kulehull mot vinduet utenfor London pub. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ser tydelige kulehull

Søndag, ett og et halvt døgn etter det dramatiske angrepet, viser nye bilder skadene som ble påført mot London.

På bildene kan man se tydelige kulehull mot vinduene ved inngangen.

Bili Blum-Jansen var blant gjestene som befant seg inne på London pub under angrepet. Han fortalte lørdag til TV 2 at han trodde skuddene var glass som knuste, og at han først oppfattet alvoret i situasjonen da folk løp for livet bort fra inngangen.

– Plutselig begynte folk å løpe mot oss innover i lokalet mens de ropte «løp, løp, noen skyter» og dro tak i oss.

Måtte gjemme seg i kjelleren

Blum-Jansen fulgte etter, og beskriver en desperat leting etter et trygt sted å gjemme seg.

– Noen klarte å åpne en dør bak i lokalet, og i mitt hode var det en utgangsdør, men det var det ikke. Men vi løp videre og endte opp i kjelleren.

MÅTTE LØPE: Bili Blum-Jansen hørte plutselig at folk ropte «løp, løp, noen skyter» da han var på London pub natt til lørdag. Foto: TV 2

Der forteller han at alle som løp mot kjelleren samlet seg i en lang gang under puben. Han anslår at det var mellom 80 og 100 stykker samlet i kjelleren sammen med ham.

Blum-Jansen vet ikke nøyaktig hvor lenge de oppholdt seg der, men etter hvert kom politiet.

– Vi var der lenge, og så kom politiet og spurte om det var skadde der. De ropte hele tiden om noen var skadd, og så tok de de som var skadet ut av rommet.