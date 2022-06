Kvinner i USA med kraftig protest: – Du fortjener ikke å ha sex med meg

I hele USA pågår det store protester etter at det fredag ble kjent at høyesterett har bestemt at den føderale retten til abort skal fjernes.

Loven som er kjent som «Roe mot Wade» har siden 1970-tallet beskyttet kvinners rett til selvbestemt abort.

Nå har flere amerikanske stater valgt å innskrenke retten til abort så mye at det i flere stater i praksis er umulig å ta abort.

Dette har satt sinner i kok over hele USA.

– Du fortjener ikke å ha sex med meg

Flere kvinner tar nå til orde for å starte en sex-streik. Altså å nekte å ha sex med noen. Det gjelder alt fra ektemenn, kjærester og til tilfeldige personer.

– Om du er en mann som nekter å la deg sterilisere, som er reversibelt, og du ikke er i gatene og kjemper for mine rettigheter, fortjener du ikke å ha sex med meg. Det sier ambulansesjåføren Brianna Campell på en demonstrasjon i New York til New York Post.

– Kvinners liv og helse i USA er nå i fare

– Om vi ikke kan ha trygg sex, og vite at vi har et valg etter det, hvorfor skal det bli forventet av oss at vi skal ha sex? Spør Caroline Healey.

Også på sosiale medier koker det over av sinne. Flere tar til orde på Twitter for å informere om at de vil delta i streiken, for å få vise sin motstand til høyesteretts beslutning.

– Sexstreik. Arbeidsstreik. Utgiftsstreik, skriver en bruker.

Sex strike. Work strike. Spending strike.



We’re not going to fuck you. We’re not doing your menial less-paid jobs. We’re not cleaning up your shit. We’re not buying ANYTHING in your stores.



You want to flex on women?



Okay motherfuckers. #GeneralStrikeNow — Tiffany Drastic (@PDXEleven) June 24, 2022

Selv om flere nå tar til orde for å si nei til sex, er det mange som er redd for hvilke konsekvenser det vil få for kvinnene. Mange peker på at kvinner i USA nå kan bli mer utsatt for vold.

– Kvinner som ikke har sex for å unngå å bli gravid vil bare bli møtt med mer vold og det er en skummel tanke, skriver en.

Women trying to withhold sex to avoid pregnancy will just be met with more violence and thats a scary thought. — CimónAlisa (@thecimonalisa) June 24, 2022

Streiket før

Også tidligere har amerikanske kvinner tatt sex i bruk som et virkemiddel i protestene for å kunne beholde rettighetene sine.

I 2019 innførte delstaten Georgia en lov som sa at all abort etter at hjerteslag kan høres i uke seks, er forbudt. Det ble også klart at myndighetene i Georgia kunne behandle alle spontanaborter som drap, ifølge The Guardian.

Avisen skriver at loven som kalles for «heartbeat bill» er misledende, fordi det hjerteslaget som menes egentlig ikke er et hjerteslag, men celler som formerer seg til det som etter hvert blir et hjerte.

Dette førte til store protester i gatene, og flere tok også da til Twitter for å protestere. Blant annet oppfordret Hollywood stjernen Alyssa Milano, til å innføre en sex-streik.

– Frem til kvinner har juridisk kontroll over sin egen kropp, kan vi ikke risikerer graviditet. Bli med meg ved å ikke ha sex til vi har kontroll over våre egne kropper igjen, skrev hun den gangen.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019

Stemte mot abort

3. mai i år ble det lekket et dokument som gjorde det klart at høyesterett kunne komme til å stemme for å avskaffe retten til abort i USA.

Fredag kom nyheten om at medlemmene av høyesterett stemte for nettopp dette. Det er nå opp til hver enkelt stat å bestemme hvor liberal abortlov de ønsker å ha.

Flere stater innførte allerede de lokale lovene kort tid etter dokumentet ble lekket. Blant annet innførte Oklahoma en lov som gjør det ulovlig å ta abort, med mindre det kan bevises at graviditeten er som følge av en voldtekt eller at kvinnens liv står i fare.

Det ventes nå at så mange som halvparten av USAs kvinnelige befolkning ikke lenger vil ha mulighet til å gjennomføre selvbestemt abort, ifølge nyhetsbyrået AP.