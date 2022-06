– Det har skjedd en endring de siste årene

Natt til lørdag pakket 43 år gamle Zaniar Matapour en bag med blant annet et håndholdt våpen og et automatvåpen.

VÅPEN: Krimteknikere undersøker en bag på et av åstedene. Det er ikke bekreftet om dette er bagen til siktede. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da han ankom C.J Hambros plass i Oslo sentrum, hvor blant annet utestedene Per på Hjørnet og London Pub ligger, satte Matapour baggen ned på bakken, tok frem våpnene og begynte skyte vilt rundt seg, ifølge vitner på stedet.

Lagt i bakken

To menn i 50- og 60-årene ble drept på puben Per på Hjørnet. I tillegg ble ti personer alvorlig skadd, og elleve personer lettere skadd.

Fem minutter etter de første dramatiske meldingene kom inn til politiet, lå 43-åringen på bakken i håndjern.

PST vurderer angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling, og mener Matapour har blitt kraftig radikalisert.

Han har blant annet vært på PST sin radar siden 2015, men de siste årene har politiets sikkerhetstjeneste ikke vurdert at det var fare for et voldelig angrep.

– Det er mulig vi har vurdert feil, sa konstituert PST-sjef Roger Berg lørdag.

Sårbar

Cathrine Thorleifsson er forsker ved Senter for ekstremismeforskning. Hun mener først og fremst at masseskytingen i Oslo er en tragisk hendelse.

– Det er for tidlig å si noe om motivet, som vi ikke vet enda. Men på generelt grunnlag kan jeg si at den antatte gjerningsmannen har mange av de sårbarhetsfaktorene som kjennetegner en radikaliseringsprosess inn i ekstrem islamisme, sier Thorleifsson til TV 2.

EN SYND: Mange konservative muslimer mener homofili er en synd, sier terrorforsker Cathrine Thorleifsson. Foto: Terje Bendiksby

43-åringen er også tidligere straffedømt blant annet for vold, samt at han har stått utenfor arbeidslivet.

– En synd

Et av åstedene under masseskytingen var London pub, et kjent utested for skeive i hovedstaden. Det er ikke kjent hvorvidt homofile eller Pride var et bevisst mål.

Matapour sin forsvarer John Christian Elden advarer mot å forhåndsprosessere et motiv.

– Det er alt for tidlig, sa han til TV 2 lørdag.

Thorleifsson sier at synet på homofili utgjør et markant skille i verdisynet blant muslimer.

KULEHULL: Gjestene på London pub skulle feire Pride. Så ble de beskutt av gjerningsmannen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Mange konservative muslimer mener homofili er en synd. Så har du de radikaliserte som mener at dette er en så stor synd at det fortjener en politisk handling, eller en terrorhandling. Det er en ytterliggående tolkning av koranen, sier hun.

– Ytterst sjeldent

Terrorforskeren mener det trengs enda mer fokus rundt hatet mot skeive.

– Det vi ser er at det er en tilpasset retorikk mot skeive og transpersoner i visse nettforum. Angrep som retter seg mot skeive er fordi de inngår i disse renhetsdyrkende fiendebildene. Men de aller fleste, selv de som har en konservativ lesning av koranen, vil ikke begå slike angrep. Så dette er ytterst sjeldent.

TV 2 erfarer at Matapour kjenner Arfan Bhatti, en svært sentral skikkelse i det islamistiske miljøet. De to skal ha hatt en relasjon i lang tid.

KJENT: Arfan Bhatti har vært en kjent skikkelse i det radikale islamistiske miljøet i Norge i flere år. Foto: Privat

– Har flyttet seg

Thorleifsson sier at det er mindre aktivitet i det radikale islamistiske miljøet i Norge i dag, enn det var for fem-seks år siden hvor man hadde flere norske statsborgere som reiste til Syria som fremmedkrigere.

– Det har vært mindre aktivitet blant unge, og veldig mye har flyttet seg fra de organiserte, fysiske miljøene og til internett og forum.

Terrorforskeren sier at 43-åringen ikke alene har blitt radikalisert over internett, men at han også har hatt en tilknytning til fysiske miljøet.

– Men det har skjedd en endring de siste årene i forhold til aktivitetsnivået i det radikale islamistiske miljøet.