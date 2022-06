Sørgegudstjeneste i Oslo domkirke: – Hele landet er preget av angrepet

Søndag klokken 11 holdes det en sørgegudstjeneste i Oslo domkirke, etter skytingen i Oslo.

To personer mistet livet og 21 andre ble skadd, etter at Zaniar Matapour (43) skjøt mot mennesker ved flere pubber natt til lørdag. En av pubbene var London Pub, et kjent utested for homofile.

– Fordømmer angrepet

Sørgegudstjenesten skal ledes av preses Olav Fykse Tveit. Kronprinsesse Mette-Marit, stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som deltar.

Kronprins Haakon skulle også delta, men Kongehuset opplyser søndag formiddag at han har fått påvist korona.

Sondre Justad skal synge under gudstjenesten.

– Kirken fordømmer det grusomme terrorangrepet natt til lørdag. Oslo er i sorg og hele landet er preget av angrepet, som særlig rammet skeive som var samlet for å feire pride, sier preses Olav Fykse Tveit.

For de som er redde

Fordi hendelsen skjedde under Pride, er en av politiets hypoteser at det er snakk om et angrep rettet mot homofile.

– Sørgegudstjenesten er i solidaritet og vise støtte til dem som er rammet av denne hendelsen, men også for alle som nå er veldig redde. De av oss som er skeive må få oppleve støtte og solidaritet fra oss alle, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum til TV 2 søndag.

Kirkerådslederen sa før gudstjenesten at hun antar det blir en sterk opplevelse.

– Jeg tror det blir sterkt å være her. Terroren vil prege alt. Når terror skjer, når det er en krise, er det naturlig at kirken åpner dørene for alle som vil komme. Om det er for å sitte stille, tenne lys, eller som nå med en gudstjenste, det gjør vi alltid, sier hun,

Følg sørgegudstjenesten direkte på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no fra klokken 11.