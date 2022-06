Avinor med klar oppfordring til alle reisende

Søndag er en av de største utfartsdagen for flere norske lufthavner.

– Dette er en stor utfartsdag og vi anslår at 93- 94.000 passasjerer kommer til å reise - både til og fra Oslo Lufthavn, sier Øystein Løwer, kommunikasjonsrådgiver i Avinor til TV 2.

Løwen har en klar oppfordring til alle som skal ut å reise.

– Det å gjøre mest mulig digitalt, er en klar oppfordring til alle våre passasjerer. Noe nordmenn er veldig flinke til.

– Møt opp som normalt

Pressekontakt i Norwegian Silje Glorvigen opplyser til TV 2 at selskapet ikke har noen kanselleringer enn så lenger.

– Vi jobber så godt vi kan med å minimere konsekvensene for våre passasjerer, men dette vil selvsagt få en innvirkning på oss på sikt, sier Glorvigen i en e-post.

Selskapet vil ta kontakt med berørte passasjerer dersom dette skulle endre seg og dersom noen flyvninger blir påvirket.

– Vi ber alle våre passasjerer møte opp som normalt, sier Glorvigen.

Kan raskt endre seg

Pressetalsmann i SAS, Lars Wigelstorp Andersen, sier at ingen flyvninger i morgentimene er påvirket.

– Først og fremst beklager vi at situasjonen er kommet hit den er. Når det kommer til trafikken, så forventer vi ingen påvirkninger innledningsvis eller i løpet av dagen, sier Andersen til TV 2.

Likevel er pressetalsmannen tydelig på at det kan endre seg.

– Det er klart at uten flyteknikere, så forventer vi at det raskt kan komme store driftsutfordringer, sier han.

– Flyflåten er klar

Andersen ønsker ikke å spekulere i når dette eventuelt kan oppstå, men sier at selskapet har gjort gode forberedelser i forkant, også når det kommer til planlagt vedlikehold - noe alle flyselskaper er pålagt.

– Vi har forberedt oss så godt som mulig og flyflåten er så klar som det overhode kan bli, ut i fra et teknisk vedlikeholdsperspektiv, sier Andersen.

– Har dere en oppfordring til alle reisende?

– Vi ber dem om å møte opp på flyplassen som normalt. Alle vil få beskjed om avlysninger på forhånd, så langt vi har mulighet til det.

Selskapet har søndag kansellert 12 avganger, noe Andersen sier er av andre årsaker enn lockouten.

Det har ikke lykkes TV 2 å få kontakt med Widerøe, men lørdag varslet selskapet at de foretok en kontrollert nedstengning av kortbanenettet, som er rutene til de minste flyene til flyselskapet.

Godt forberedt

Selv om det er ventet titusenvis av passasjerer på Oslo Lufthavn gjennom dagen, er kommunikasjonsrådgiver Løwer optimistisk med tanke på trafikken.

– Venter dere at lockouten skal få noen konsekvenser for de reisende på flyplassen her?

– Nå er det sånn at flyselskapene i Norge er veldig flinke til å varsle sine passasjerer om eventuelle kanselleringer eller ombookinger, og vi ber folk om å søke den informasjonen fra flyselskapene sine, sier han, og legger til:

– Når folk har fått beskjed, så vil det ikke være en ansamling her med strandede passasjerer som er rammet av streiken. Derfor vil det ikke ha noen trafikale konsekvenser for flyten her på flyplassen.