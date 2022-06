Frankrike vil gjøre selvbestemt abort til grunnlovsrett

Et flertall i den franske nasjonalforsamlingen ga lørdag sin støtte til et forslag om å gjøre selvbestemt abort til en grunnlovsrettighet.

Dagen etter at USAs høyesterett opphevet retten kvinner har hatt i flere tiår til selvbestemt abort, la lederen for partiet til president Emmanuel Macron fram forslaget om å gjøre tilgang til abort til en grunnlovsfestet rettighet.

Frankrike er et av mange land som fordømte kjennelsen i USA, og lederen i partigruppa til Macrons parti, Aurore Berge, sa at kvinners rettigheter er skjøre og ofte blir truet og at abortretten derfor burde beskyttes i grunnloven.

Statsminister Elisabeth Borne sa at regjeringen helhjertet støtter forslaget, som får få problemer med å bli vedtatt siden Macrons koalisjon Ensemble og venstrealliansen Nupes har et overveldende flertall sammen.

Marine Le Pens Nasjonal samling har lenge vært imot abort, men Le Pen selv framstiller seg selv gjerne som forsvarer av kvinners rettigheter og er tilhenger av status quo, der abort er lovlig.