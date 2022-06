Nye demonstrasjoner mot abortkjennelse i USA

For andre dag på rad var det demonstrasjoner i hele USA mot høyesteretts abortkjennelse. Flere delstater har allerede innført forbud som kjennelsen åpner for.

Etter protester langt på kveld fredag møtte flere tusen mennesker igjen opp foran den staselige bygningen til USAs høyesterett i Washington, med plakater som blant annet hadde teksten «Krig mot kvinner, hvem blir de neste?».

– Det som skjedde i går, er ubeskrivelig og avskyelig, sier den 19 år gamle statsvitenskapsstudenten Mia Stagner.

Demonstranter protester mot denne ukas abortkjennelse utenfor høyesterett i Washington. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB

I Los Angeles var det lørdag to demonstrasjoner på gang, den ene på vei mot rådhuset, og den andre mot den føderale rettsbygningen, mens protester igjen ble arrangert i flere titalls andre byer fra kyst til kyst, fra Texas til Indiana.

Demonstrasjonene har stort sett gått rolig for seg, bortsett fra en protest i Phoenix fredag der politiet brukte tåregass mot demonstrantene, og en i Cedar Rapids i Iowa, der en pickup kjørte gjennom en demonstrasjon.

Aktivister som er tilhengere av selvbestemt abort, marsjerer i protest i Los Angeles mot kjennelsen til høyesterett denne uka som åpner for å forby abort i USAs delstater. Foto: Keith Birmingham / AP / NTB

Missouri ble den første delstaten der et forbud mot abort, uten unntak for svangerskap som følge av voldtekt eller incest, ble innført etter at høyesterett opphevet Roe vs. Wade som ga kvinner rett til abort.

Sju andre stater innførte også lover om forbud de hadde liggende i påvente av kjennelsen – Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, South Dakota og Utah, og et titall andre konservative stater ventes å følge opp i ukene som kommer.