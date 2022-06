Fotballryktene: – Rykteflom rundt Ronaldo

Med Romelu Lukaku på vei ut dørene på Stamford Bridge har Chelsea behov for ny spiss. The Athletic skriver at Chelsea-eier Todd Boehly forrige uke hadde et møte med superagenten Jorge Mendes, som blant andre har Cristiano Ronaldo som klient. En overgang for portugiseren skal ha vært et av temaene som ble diskutert. Ronaldo har ett år igjen av kontrakten med Manchester United.

Flere klubber skal være ute etter veteranen. Ifølge italienske Retesport skal også Jose Mourinho være lysten på å hente sin landsmann til Roma.

Samtidig melder The Sun at Sporting Lisboa, som var der Ronaldo startet sin profesjonelle karriere, ønsker å hente angriperen tilbake til hjemlandet.

Chelsea er ute etter flere storkjøp. I følge Mirror intensiverer London-klubben jakten på Declan Rice. West Hams midtbanemann har lenge vært koblet til både Chelsea og Manchester United, men kilder i klubben sier imidlertid til avisen at West Ham ikke kommer til å la 23-åringen gå dette overgangsvinduet.

Matthijs de Ligt er også en mann som skal være ønsket i London, og Sky Sports skriver at det kan bli aktuelt at Timo Werner inngår i en bytteavtale med Juventus.

Arsenal intensiverer jakten på Raphinha. Nå skal London-klubben være i førersetet i kampen om den ettertraktede brasilianeren. Det skriver The Athletic.

Porto forventer at Liverpool vil komme med et bud på Otavio. Portugiserne har allerede avslått et bud fra Leeds på omlag 300 millioner kroner. Det skriver Mirror.

Det er alt annet enn sikkert at Neymar blir værende i Paris. Nå skal Juventus ha inngått samtaler med PSG for å få på plass en overgang for superstjernen. Det skriver AS.