Da tekstmeldingen fra mor tikket inn, skjønte hun alvoret

Norge vant 2-0 mot New Zealand i en ubetydelig fotballkamp på Ullevaal lørdag ettermiddag.

For de norske fotballjentene ble det en spesiell oppladning til den nest siste treningskampen før EM-moroa braker løs i England i starten av juli.

Hendelsen der to personer ble skutt og drept, samt flere titalls skadet, satte preg på landslagsjentene.

– Jeg våknet opp til melding fra mamma, som lurte på om at jeg hadde fått med meg hva som hadde skjedd. Da skjønner man at det er nå ille som har skjedd.

Kjøpte inn neglelakk

Kapteinsteamet satte seg ned på morgenen og bestemte at laget skulle markere de grufulle hendelsene.

Syrstad Engen tok ansvaret med å handle inn neglelakk, slik at flere stilte med fargerike negler under privatlandskampen.

Ada Hegerberg feiret 1-0-scoringen slik:

– Jeg synes det er tungt. Det er sånne ting som ikke skal skje. Det er et tema jeg bryr meg mye om, som alle skal gjøre, sier jenta fra Melhus.

Syrstad Engen har tidligere vært i et forhold med nåværende RBK-spiller Marie Dølvik.

Før kampen ble det avholdt ett minutts stillhet for ofrene av skytetragedien.

– Det er en selvfølge å markere slike ting. Men det var skikkelig tøft å ha et minutts stillhet, innrømmer Syrstad Engen.

Tankene har i dag gått til de berørte i nattens forferdelige hendelse i Oslo. 💔 Det føles uforståelig og tungt at det skal kunne skje under en feiring av kjærligheten.



Vær den du er, elsk hvem du vil 🌈 pic.twitter.com/Qh9s9AHVON — Ingrid Syrstad Engen (@ingrid_engen) June 25, 2022

Reiten: – Veldig nært for mange av oss

Guro Reiten spilte samtlige 90 minutter for Norge. Chelsea-spilleren var sterkt preget da hun møtte TV 2 etter kampslutt. Hun kjenner på de samme følelsene som Syrstad Engen.

– For mange av oss blir dette veldig nært. Det handler om hvem vi er. Vi måtte bare på en eller annen måte holde fokus og forsøke å spre glede, noe jeg synes vi klarte.

– Det var full enighet om at vi måtte gjøre noe. Det betyr mye for veldig mange på laget. Vi er stolte over hvem vi er, og har lyst til å vise det, sier Reiten.