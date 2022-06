– Like lite som du assosierer kristne med 22. juli, bør du koble 25. juni med muslimer

Leder for Islamsk råd Norge frykter at lørdagens terrorhandling vil føre til økt hat mot muslimer. Samtidig påpeker statsministeren viktigheten av å nå ivareta muslimer i Norge.

Natt til lørdag ble to personer drept og 21 skadd etter en skyteepisode i Oslo sentrum.

42 år gamle Zaniar Matapour er pågrepet og siktet for drap, drapsforsøk og terror. Han er tidligere straffedømt ved flere anledninger, for vold og besittelse av narkotika.

Politiets sikkerhetstjeneste har vært oppmerksom på Matapour siden 2015, og knytter den terrorsiktede mannen til islamistisk ekstremisme.

Nå frykter leder av Islamsk råd Norge, Abdirahman Diriye, at det vil føre til økt hat mot muslimer.

– Stort problem

– Vi ble fortvilet da gjerningspersonen så raskt ble koblet til religionen Islam, fordi handlingene hans er uislamske og vi faktisk ikke vet noe om hans religiøsitet, sier Diriye til TV 2.

Foto: TV 2-tipser

Lederen mener politikere og medier har hatt lav terskel for å sette merkelappen «islamistisk» på enhver voldshandling utført av folk og grupper med muslimske navn, og er redd lørdagens hendelser vil gjøre vondt verre.

– Islamofobi er et stort problem i Vesten, inkludert i Norge. Vi er bekymret for at rasister og islamofobe krefter benytter angrepet til å spre ytterligere muslimhat, sier Diriye.

Diriye mener også at de personene som media kaller «islamister» gjerne ikke er praktiserende muslimer eller kunnskapsrike om islam.

– Til sammenligning omtaler ikke norsk politi og media 22. juli som kristenekstrem terror, selv om Breivik konsekvent omtaler seg som kristen ridder og hans manifest gjennomsyres av referanser til kristendom.

– Like lite som du assosierer kristne med 22. juli eller 10. august, bør du assosiere 25.juni med muslimer, avslutter Dirye

– Mange muslimer er redde

Statsminister Jonas Gahr Støre påpekte i en pressekonferanse lørdag ettermiddag viktigheten av å nå ivareta muslimer i Norge.

– Dersom dette er islamistisk terror, som PST peker på, så vil mange muslimer føle seg utsatt i dag og tiden fremover, sier Støre.

Han forteller videre at han vet at mange muslimer i Norge nå er redde og fortvilte.

– Da er det vårt felles ansvar og gjøre det tydelig at ingen andre enn den eller de som stod bak angrepet, er ansvarlige for det, tydeliggjorde Støre.

LA NED BLOMSTER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var lørdag ettermiddag på åstedet for skytingen sammen med kronprinsparet. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Vet han tilhører et islamistisk miljø

Statsministeren understreker at det ennå er ukjent hva som drev gjerningspersonen til å skyte uskyldige mennesker, og hvorfor han valgte akkurat det stedet og den kvelden.

Han viser likevel til at de som var ute for å markere Pride, denne natten ble rammet av en terrorhandling.

– Vi vet at han tilhører et islamistisk miljø og at han drepte, skadet og skapte frykt. Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, så er det skeive miljøet uansett ofre.

Jonas Gahr Støre understreker at bare gjerningsmannen er ansvarlig for angrepet.

– La det ikke herske noen tvil: vi er ett felleskap, vi er et mangfoldig og sterkt fellesskap og vi vil aldri la oss true til taushet, skremme fra gatene eller gi opp våre verdier.