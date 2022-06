RBK-helten lekte seg med gamle lagkamerater: – En sensasjon

Rosenborg - Kristiansund 3-1

Kristiansund står med ett fattig poeng på sine første åtte kamper i Eliteserien. Lørdag ble tilstanden ytterligere forverret da de ble senket av en gammel kjenning i Trondheim.

Den nye RBK-yndlingen Ole Sæter satte alle tre målene til Rosenborg og slo for alvor tilbake etter at han ble byttet av før pause mot Lillestrøm forrige runde. TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, var imponert over det han så fra 26-åringen.

– Ole Sæter leverer sin beste kamp i RBK-trøya, og for en fantastisk måte å slå tilbake på etter kampen på Åråsen. Tre scoringer i en kamp Rosenborg måtte vinne, og han kunne ha scoret enda flere! Det er mange supportere på Lerkendal som elsker Sæter, og i kveld finnes det ikke en trønder i hele verden som er mer populær i Trondheim, konstaterer Mathisen.

Se video av basketaket mellom Ole Sæter og Max Williamsen i videovinduet øverst!

Sæter var ikke spesielt fornøyd da Kjetil Rekdal tok han av banen mot serieleder Lillestrøm, noe han tydelig viste da han stormet inn i garderoben.

Nå er nok Rosenborg-sjefen betraktelig mer fornøyd med prestasjonen.

– Jeg tror selv ikke Rekdal hadde drømt om et slikt svar på tiltale, sier Mathisen.

Og det stemmer bra. Etter kampen var ikke Rekdal fremmed for å skryte av sin nye superspiss.

– Det er en sensasjon på en måte. Vi så i vinter at det var noe med han (Sæter). Nå har han tatt steg, og han er veldig spesiell det må jeg si. Han er god, det er det viktigste, sa Rekdal.

At han er god er Sæter selv fullt klar over, og har ved flere anledninger snakket om eget nivå.

– Jeg har sagt det før, jeg føler jeg kan bli så god som ingen andre har vært. Jeg føler jeg kan bli ordentlig, ordentlig god, sa Sæter.

Drømmestart

Rosenborg fikk en drømmestart i solskinnet på Lerkendal. Carlo Holse slo et perfekt innlegg, som publikumsfavoritt Sæter ekspederte lekkert i mål før fire minutter var spilt.

Tross en blytung start for bunnlaget fra Nordmøre skulle Kristiansund slå tilbake. Etter en svak pasning fra Pavle Vagic kontret gjestene. Ballen endte til slutt hos Amidou Diop som bredsidet inn utligningen.

Olé, Olé, Olé

Verre skulle det bli for trønderne når Victor Jensen måtte ut etter en knap halvtime, men heldigvis for Kjetil Rekdal har han fått en spiss som har begynt å score mål.

Etter 37 minutter landet nemlig et langt utspill fra André Hansen i RBK-buret på panna til Ole Sæter. 26-åringen snurret rundt med Aliou Coly før han dunket inn 2-1 bak en sjanseløs Mor Mbaye.

– Den andre scoringen hans (til Sæter) er vanvittig imponerende, og Coly blir rett og slett rundlurt, sier Mathisen.

Da runget naturligvis «Olé, Olé, Olé» fra knappe 12.000 trøndere på tribunen, og selvfølgelig skulle det komme mer.

Ett knapt minutt inn i andreomgang dukket målsniken opp i boksen, noen sekunder senere var både 3-1 og hat-tricket et faktum. Scoringen var spissens sjette på de siste fire kampene i alle turneringer.

Strupetak

Etter hvert skulle det også bli ganske så ampert på Lerkendal-gresset. En duell mellom KBK-stopper Max Williamsen og Ole Sæter, endte med strupetak fra sistnevnte, før han la Williamsen i bakken. Hendelsen endte med gult kort til begge spillere.

– Jeg holder han jo i trøya og fortsetter med det, så er det typisk at man som unggutt biter på. Men han trenger ikke å begynne med fikling og slåing og klasking, det føler jeg er unødvendig, så da legger jeg han bare i bakken, sa Sæter selv om situasjonen.

– Men er du i strupen på han?

– Ja, et lite sekund kanskje, innrømmer han.

Sæter var mer eller mindre involvert i alt som skjedde i Trondheim denne lørdagskvelden og rakk også å få et skudd i tverrliggeren før dommeren blåste i fløyta for siste gang. 3-1 betyr uansett jubel for Kjetil Rekdal og mer hodebry for Christian Michelsen.