Hegerberg feiret med Pride-hyllest da Norge vant

Norges kvinnelandslag slo New Zealand 2-0 på Ullevaal, idet som ble en spesiell fotballkamp for de norske fotballjentene.

Norge - New Zealand 2-0 (1-0)

En scoring i hver omgang var nok til å vinne privatlandskampen i Oslo på lørdag.

Lyon-stjerna Ada Hegerberg scoret før pause, før Brann-spiller Guro Bergsvand satte spikeren i kista men et praktfullt skudd like før slutt.

– En litt sånn typisk første-kamp. Det er første gang vi er samlet på en stund, men vi har bra med sjanser til å score enda flere ganger. Det er mye bra, og mye å ta med seg videre, sier Maren Mjelde etter kampslutt til TV 2.

Rammen rundt kampen mot New Zealand endret seg totalt over natten. To personer ble natt til lørdag drept og flere skadd etter skyting i Oslo.

For fotballjentene har det vært vanskelig å forberede seg til kamp.

– Det har vært en slags sorgtilstand. Å forberede seg til kamp har vært litt sånn ubetydelig. En veldig sår dag. Glad vi fikk spille kamp, og forhåpentligvis spredt litt glede, oppsummerer Mjelde.

– Det ga oss en «push» i ryggen på at det ikke er bare spiller for oss selv, men også andre. Forhåpentligvis ga vi folk noe annet å tenke på, sier PSG-spiller Celin Bizet Ildhusøy.

Hedret Pride

Da Ada Hegerberg sendte Norge i føringen etter 34 minutter ble det en spesiell feiring. Kaptein Maren Mjelde ga kapteinsbindet sitt i regnbuens farger til stjernespissen, og så løftet Hegerberg det opp og pekte på det.

Før kampen ble også de omkomne hedret med ett minutts stillhet. Alle spillerne spilte også med svarte sørgebånd underveis i kampen.

Overbeviste ikke

I selve kampen var det stort sett Norge det handlet om. Hjemmelaget styrte store deler av spillet, men klarte aldri å komme helt opp på et nivå man kan forvente mot et lag som New Zealand.

Foruten Hegerbergs scoring i første omgang hadde Norge to store muligheter. Den ene sto Hegerberg for, men headingen fra kloss hold ble mesterlig reddet av Victoria Esson i New Zealand-buret. Julie Blakstad hadde også eventyrlig mulighet til å score, men et dårlig første touch bare få meter fra mål gjorde at avslutningen aldri ble det helt store.

Caroline Graham Hansen viste også frem lekre detaljer ute på banen. Ved flere anledninger begeistret hun Ullevaal-publikumet med sine lekre finter og dragninger på banen. Hun prøvde seg også ved flere anledninger på avslutninger, men Esson i New Zealand-buret leverte varene og stoppet det som kom fra Barcelona-stjernen.

Helt på tampen av oppgjøret hamret Guro Bergsvand ballen i mål etter en corner. Det på lekkert vis med en volley som suste i nettet. Dermed vant Norge 2-0.

Hun vant keeperkampen

Til tross for mangelen på det helt store på banen fra Norge, fikk man imidlertid litt svar før EM som nærmer seg med stormskritt. Tidligere har landslagssjef Martin Sjögren vært tydelig på at den som startet som keeper mot New Zealand også ville være førstekeeper under mesterskapet.

Både på treninger TV 2 har vært tilstede på og lagbilde, hvor Guro Pettersen fikk draktnummer én, tydet mye på at det ble nettopp Pettersen. Det var også Vålerenga-keeperen som fikk muligheten mot New Zealand.

KEEPER-GLISET: Guro Pettersen kunne smile bredt for å ha fått keeperplassen for Norge. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Andre posisjoner det også var knyttet litt spenning til var backene, den ene midtstopper-plassen, den ene kanten og en sentral midtbaneposisjon.

Slik stilte Norge (4-4-2): Guro Pettersen - Synne Skinnes Hansen (Anja Sønstevold opprinnelig, men skadet under oppvarming), Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad - Amalie Eikeland, Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten - Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg.

Og når det kommer til publikumsrekorden, gikk det altså ikke. Rekorden på 15 762 står fortsatt etter at 12 657 møtte opp til lørdagens kamp mot New Zealand.

PS: Onsdag spiller Norge sin generalprøve før EM borte mot Danmark.