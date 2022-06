Politiet: – Siktede hadde uregistrerte våpen

Politiet opplyser under en pressekonferanse at den siktede etter skytingen natt til lørdag i Oslo hadde uregistrerte våpen.

Oppdateres!

Natt til lørdag ble to menn i 50- og 60-årene drept i en skyting utenfor London Pub og baren Per på Hjørnet i Oslo sentrum.

Ti personer er skadet etter hendelsen. Zaniar Matapour, som er siktet for masseskytingen i Oslo, har benyttet seg av retten til å ikke forklare seg.

– Det blir ikke noe avhør av siktede i dag, men så får vi se hva morgendagen bringer, sier sier politiadvokat Børge Enoksen



Han sier også det er gjort beslag av to våpen etter hendelsen.

– Disse våpnene er ikke registrert. De er altså uregistrerte våpen. Vi har ikke informasjon om hvem som har hatt hånd på disse våpnene tidligere. Det prøver vi å avdekke, sier Enoksen.

Dette sier politet om etterforskningen

Vil undersøke tilregnelighet

Politimester Beate Gangås sier under pressekonferansen at politiet mener det fortsatt ikke er grunn til å tro at det er flere gjerningspersoner involvert.

Hun legger til at situasjonen fortsatt er uavklart.

– Vi jobber løpende med innhenting av informasjon fra vitner og undersøkelser av tekniske spor.

Det er for tidlig å si noe om motiver for hendelsen, men politiet vil etterforske hendelsen bredt.

– Vi kan ikke konkludere ennå om det faktisk foreligger politisk motivert vold eller hatkriminalitet. Men når det oppfattes å ramme på den måten, så treffer det hele vårt samfunn og det er en demokratisk utfordring

Enoksen sier den siktede ønsker ikke å forklare seg på dette tidspunktet.

– Det er viktig for oss å få kartlagt hans psykiske helse opp mot tilregnelighet, så det er besluttet at det vil bli gjennomført judisiell observasjon av siktede, og det er noe vi vil forsøke å få til med det første, sier han.

Politiadvokaten opplyser at siktede trolig blir fremstilt for varetekt mandag.



Advokat Brit Kjelleberg, som bistår de etterlatte etter den avdøde mannen i 50-årene, ønsker ikke å kommentere saken lørdag.

Avbrøyt avhørene

Det var natt til lørdag at den 42 år gamle småbarnsfaren Zaniar Matapour bestemte seg for å gå ut i Oslos gater, ta opp et våpen og skyte rundt seg.

Avhørene av den siktede startet lørdag ettermiddag, men politiet opplyser at det enn så lenge er for tidlig å si noe om motiv og bakgrunn for hendelsen.

Han har enn så lenge ikke vært samarbeidsvillig med politiet, men rett over klokken 15.00 varslet mannens forsvarer, John Christian Elden, at avhørene har startet.

Politiet har tatt beslag i to skytevåpen, et enhånds og et automatvåpen.

Hendelsen vurderes som en ekstrem islamistisk terrorhandling og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har derfor hevet trusselnivået.