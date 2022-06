Oslo-politiet vil ikke fraråde folk å delta i Pride-markeringer

Etter at Pride-paraden i Oslo lørdag morgen ble utsatt, har tusenvis at mennesker samlet seg til ulike markeringer og parader i hovedstaden.

Stadig flere har sluttet seg til markeringene gjennom dagen.

Det gjør de til tross for at avlysningen skyldes råd fra Oslo-politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som mener nattens hendelser var en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– Ta gode valg

Politimester Beate Gangås sier hun har forståelse for at folk tar til gatene.

– Det må vi har respekt for, og det viser vi også ved å være tydelig til stede i bybildet og støtte oppunder for å skape trygghet for de som er ute for å vise sin oppmerksomhet, sier hun.

– Folk sitter hjemme nå og lurer på om det er trygt å bli med på markeringene eller ikke. Hva er politiets tydelige svar til dem?

TALSPERSON: Politimester Beate Gangås roser Oslo Pride for beslutningen om å avlyse den offisielle markeringen basert på informasjonen som forelå lørdag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Gitt anbefalingene som er gitt helt tydelig også fra politidirektøren, så er det at folk må være årvåkne og ta gode valg. Men vi ønsker selvfølgelig at folk skal ta byen tilbake så raskt som mulig og leve normale liv, sier hun.

– Så skal vi jobbe godt med sikkerhet også når det gjelder de arrangementene som holdes i forbindelse med Pride, om de er av privat karakter eller om folk samles i gatene. Men det er viktig nå å ta gode vurderinger selv.

– Vil det si at politiet mener det er trygt å være ute i gatene nå i ettermiddag?

BLOMSTERHAV: Selv om den offisielle Pride-markeringen er utsatt, er Oslos gater fylt av folk og ragnbueflagg lørdag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det skal være trygt å være ute i gatene. Vi har satt på enda flere ressurser enn vi hadde planlagt for, og vi bruker alt av tilgjengelig mannskap, svarer politimesteren, som gjentatte ganger berømmer Oslo Pride for deres valg om å avlyse det offisielle arrangementet.

Store væpnede styrker

Like før klokken 15 snakket TV 2 også med operasjonsleder Rune Hekkelstrand, som har den beste oversikten over Oslo-politiets patruljer til enhver tid.

Han forteller at det er svært mange mennesker i gatene lørdag ettermiddag.

– I den grad det er mulig i en slik situasjon, oppfatter vi stemningen som god. Det er støttende og verdige markeringer, sier Hekkelstrand.

– Den planlagte Pride-markeringen ble avlyst etter anbefaling fra dere. Hva tenker dere om at så mange likevel går i tog?

– Politiet sin vurdering er at det er en forskjell på de ulike markeringene. Derfor anbefalte vi at selve marsjen og arrangementet Pride Square ble avlyst, sier han.

STRØMMET TIL: Folkemengden ble tydelig større utover ettermiddagen lørdag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi har hele tiden visst at det ville være mye folk i gatene i dag, og vi er derfor til stede med store væpnede styrker og kommer til å være det gjennom hele dagen. Vår oppgave er å skape trygghet, og det vil vi fortsette med.

Ingen advarsel

– Men vil du advare folk mot å slutte seg til markeringene?

– Jeg har ingen advarsel å komme med. Jeg konstaterer at det er svært mange mennesker, og at vi er til stede med store styrker. Så har jeg forståelse for at folk ønsker å markere denne dagen.

– Betyr det at det er helt trygt å bli med på markeringene?

– Budskapet vårt er at vi er til stede med store styrker for at publikum skal føle seg trygge, sier Hekkelstrand.

TV 2 har også sendt spurt Oslo-politiets kommunikasjonsavdeling om politiet anbefaler folk å holde seg unna de pågående markeringene. Henvendelsen er foreløpig ikke besvart.