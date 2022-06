Ekspert hardt ut mot Viking-keeper: – Rett og slett skuespill

FK Haugesund - Viking 4-2

Saken oppdateres!

Viking spilte nesten hele kampen med ti spillere, men to sene FKH-mål sørget for at vertene tok alle tre poengene. TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener dommer Rohit Saggi bommet i flere avgjørende situasjoner.

Sørlendingen mener at dommeren lot seg lure av Vikings Patrik Gunnarsson og anklager keeperen for filming.

For etter 28 minutter var det full forvirring på gresset i Haugesund.

FKH fikk ballen i mål, men i forkant fikk Gunnarsson et kne i hodet etter at han først hadde gitt en livsfarlig retur på klønete vis. Det snodige i situasjonen var at den islandske keeperen ikke så ut til å få vondt i hodet før etter at ballen var i mål.

Det så ut til at flere i FKH-leiren trodde Saggi hadde dømt scoring, men det endte med et frispark til keeper.

– Jeg skjønner ingenting av annulleringen. Gunnarsson bedriver rett og slett skuespill, og Saggi lar seg lure. I det ballen går over streken får Viking-keeperen plutselig veldig vondt, og i situasjonen i forkant er det han selv som stuper inn i situasjonen, mener Mathisen.

Det er ikke første gang islendingen er blitt anklaget for filming. Det samme skjedde da han ble dyttet av sin egen lagkamerat (!) i forrige sesong:

Scoret i sin første Eliteserie-start

Før det var gått fire minutter sendte unggutten Daniel Karlsbakk Viking i ledelsen. Et godt oppbygget angrep på høyresiden ble avsluttet av spissen som var på rett sted i boksen. 19-åringen var sist på ballen etter en mislykket klarering fra FKH-forsvaret.

Kun tre minutter senere svarte vertene. Alioune Ndour dro seg fri og prikket inn 1-1 bak Patrik Gunnarson.

De dramatiske åpningsminuttene fortsatte da Kristoffer Løkberg ble utvist. Trønderen stoppet en farlig kontring da han holdt Moussa Njie som hadde en halv banehalvdel å løpe på.

Men TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener rødt var altfor strengt.

– Utvisningen er feil. Det er litt kontakt og Løkberg er klønete som havner i den situasjonen, men det er ikke nok til at det skal gis frispark og rødt kort, mener Mathisen.

Og etter 18 minutter fortsatte kaoset. Karlsbakk slo inn fra høyre, og ballen gikk i armen til Reese. Dommer Saggi dømte straffe. Den utnyttet Samuel Fridjonsson til å sende Viking opp til 2-1.

Også den avgjørelsen var av det tvilsomme slaget.

– Det er feil å gi Viking straffe der, for så lenge ballen treffer den armen er det ingen straffbar hands. Når man slenger seg ned på den måten kommer armen ned mellom kroppen og bakken, og det skal ikke gis straffe.

Haugesunds Alioune Ndour jubler etter 2-2 målet i i eliteseriekampen i fotball mellom FK Haugesund og Viking på Haugesund Sparebank Arena. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Snudde det i andreomgang

Etter 51 minutter fikk Haugesund sin utligning. Ndour dunket inn 2-2 med strak vrist ned i hjørnet bak Gunnarsson.

De mørkeblå fra Stavanger kjempet hardt med én spiller mindre, men Haugesund var ikke fornøyde med kun ett poeng.

Syv minutter før fulltid scoret vertene igjen. Viking-forsvaret klarte ikke å klarere et innlegg, og da var Reese våken i boksen. Danskens avslutning gikk via Viljar Vevatne og i mål til 3-2.

Og på overtid økte Christos Zafeiris til 4-2. Også det målet gikk via et Viking-bein. Trepoengeren gjør at FKH klatrer til en foreløpig 12. plass med tolv poeng. Viking blir liggende på tredjeplass med 21 poeng, men har nå to kamper mer spilt enn lagene foran seg.