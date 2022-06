Superstjernene går hardt ut mot USAs høyesterett: – Vi hater dere

GOD KVELD NORGE (TV 2): – I dag er en veldig mørk dag for kvinner i USA, sa Billie Eilish under en konsert fra scenen.

Flere store kjendiser benytter nå anledningen under egne konserter til å protestere mot høyesteretts beslutning i USA om fjerningen av den føderale retten til abort.

Blant disse er superstjernene Billie Eilish (20) og Olivia Rodrigo (19).

Billie Eilish protesterte mot fjerningen av rettigheten til abort i USA. Foto: Joel C Ryan

Protesterte fra scenen

Under musikkfestivalen Glastonbury i England, dedikerte Billie Eilish en av sine egne låter til de som berøres av beslutningen.

– I dag er en veldig mørk dag for kvinner i USA. Jeg må bare si dette, for jeg klarer ikke tenke på det lenger, sa Eilish fra scenen.

Etter dette dedikerte hun sangen «Your Power», som handler om eldre menn som misbruker stillingen sin, til alle som berøres av beslutningen om å fjerne retten til abort.

Eilish var ikke den eneste artisten som protesterte mot avgjørelsen under musikkfestivalen Glastonbury. Den amerikanske sangeren Phoebe Bridgers fordømte også avgjørelsen fra scenen samme dag.

Mange kommer til å dø på grunn av dette

Da Olivia Rodrigo holdt konsert under den samme festivalen i går, holdt heller ikke hun tilbake sine følelser rundt beslutningen.

– Jeg er knust og livredd for at så mange kvinner og så mange jenter kommer til å dø på grunn av dette, sa Rodrigo fra scenen.

– Jeg ønsket å dedikere den neste sangen til de fem medlemmene av høyesterett, som har vist oss at de virkelig ikke bryr seg om frihet, sa hun videre.

Rodrigo leste også opp alle navnene til de fem dommeren som stemte for fjerningen av den føderale retten til abort i USA, og sa : «Vi hater dere».

Alicia Keys og Selena Gomez er to av flere kjendiser som reagerer kraftig på fjerningen av den føderale retten til abort i USA. Foto: Skjermdump Twitter. Les mer

Handler om mer enn abort

Etter at avgjørelsen ble kjent, er det flere kjendiser som har tatt til sosiale medier for å si sin mening. En av disse er sangeren Alicia Keys (41):

– jævla tull! Denne avgjørelsen handler om mer enn abort. Den handler om hvem som har makt over deg, hvem som har myndighet til å ta avgjørelser for deg og hvem som skal kontrollere hvordan fremtiden din blir, skriver artisten i en Twitter-melding.

Også skuespiller og sanger Selena Gomez (29) reagerer kraftig på avgjørelsen.

– Å se en konstitusjonell rettighet bli borte er forferdelig. En kvinne skal ha rett til å VELGE hva hun vil gjøre med sin egen kropp, skriver hun på Twitter.

Retten til selvbestemt abort har i USA vært sikret gjennom en høyesterettsdom fra 1973, også kjent som «Roe v. Wade».

Nå har et flertall i Høyesterett (fem mot fire) bestemt seg for å oppheve dommen. Det betyr at delstatene selv får bestemme om abort skal være lov.