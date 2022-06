Jeg har vært redd lenge

For vi har ikke noe annet skjold enn hverandre.

Jeg har vært bekymra for paraden i år, jeg har tenkt at NÅ kan noen ta det et steg videre.

Etter en juni der innleggene om oss i alle riksdekkende aviser har haglet, der foreldre skal beskytte barna sine mot oss, der politikere har slengt seg på, der innlegg om at vi groomer og promoterer pedofili og steriliserer barn blir spredt for alle vinder er jeg redd.

Men jeg er ikke overraska.

Jeg er rasende, men jeg er ikke overraska.

Jeg er fortvila og i sorg over de i vår skeive familie som er ramma.

Jeg håper folk våkner opp nå.

Jeg håper dere som ikke står i skuddlinja gidder å ta til motmæle.

Jeg håper dere arresterer kollegaer, venner, familie og kommentarfelt som sprer holdninger som leder til dette.

Jeg håper dere som ikke er utsatt på grunn av hvem dere er står opp.

For vi har ikke noe annet skjold enn hverandre.

Vi har ikke noe annet valg enn å gå videre ut i verden som de vi er.

Vi har ikke noe annet valg enn å fortsette kampen.

