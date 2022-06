Politiet: – Utelukker ikke at det kan ha vært medvirkere

Natt til lørdag ble to menn drept i en skyting utenfor London Pub og baren Per på Hjørnet i Oslo sentrum.

I en pressemelding skriver politiet at de to døde er menn i 50- og 60-årene.

– Pårørende er varslet, skriver politiet.

Har tatt flere beslag

Avhørene av den siktede startet lørdag ettermiddag, men politiet skriver at det enn så lenge er for tidlig å si noe om motiv og bakgrunn for hendelsen.

– Vi antar at det var én gjerningsperson, men vi utelukker ikke at det kan ha vært medvirkere.

Politiet jobber videre med å kartlegge tilstanden til de skadde.

– Det er tatt beslag i to skytevåpen, et enhånds og et automatvåpen. Vi ønsker ikke å gå inn på nærmere beskrivelse av disse per nå.

Det er ventet at politiet vil holde en pressekonferanse klokken 17.00.

Pågrepet kort tid etter

Det var natt til lørdag at den 42 år gamle småbarnsfaren Zaniar Matapour bestemte seg for å gå ut i Oslos gater, ta opp et våpen og skyte rundt seg.

Hendelsen førte til at to personer måtte bøte med livet og totalt 21 personer ble skadd i skytingen. Ti av dem skal være alvorlig, men ikke livstruende skadet.

Matapour ble pågrepet få minutter etter skytingen i Oslo sentrum.

Lang historikk med vold og trusler

Hendelsen vurderes som en ekstrem islamistisk terrorhandling og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har derfor hevet trusselnivået.

– Gjerningspersonen er kjent fra PST før. Gjerningspersonen har en lang historikk med vold og trusler. Vi har kjent til ham siden 2015, da bekymringen var at han ble radikalisert, iser Berg.

– PST gjennomførte i mai i år samtaler med gjerningspersonen, i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som ble opplevd som krenkelse av islam, sier han.

Det ble i mai ikke vurdert at den siktede hadde voldspotensial.