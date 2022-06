Her ligger døde og skadde på bakken

Slik så det ut i Rosenkrantz gate like etter at Zaniar Metapour (42) hadde løsnet flere skudd. Samtidig stormet nødetatene til for å redde liv.

Bildene er tatt 10-15 minutter etter at gjerningsmannen ble pågrepet klokken 01.19 natt til lørdag.

Fem minutter før pågripelsen hadde politiet fått den første meldingen om at en mann skjøt mot folk som var ute og nøt den varme sommernatten i Oslo sentrum.

Den 42 år gamle småbarnsfaren Zaniar Metapour er siktet for å ha drept to og skadet 21 uskyldige mennesker.

– Glass og blod overalt

Bildene viser hvordan ambulansene står på rekke og rad i Rosentkrantz gate, der pubene London og Per på Hjørnet ligger.

Blålys fyller den folksomme utelivsgaten. Ambulansepersonell triller bårer med og uten skadde personer.

– Stemningen var panisk. Folk skrek og løp rundt, og det var glass og blod overalt, forteller personen som har tatt bildene fra et hotellrom i syvende etasje like ved åstedene.

TV 2-tipseren, som ønsker å være anonym, var selv på London da skytingen begynte. Bildene som viser noe av dramatikken i gata utenfor, er tatt mellom klokken 01.30 og 01.35.

Da bildene ble tatt, var allerede 5-6 personer fraktet vekk i ambulanser, ifølge fotografen.

– Politiet var til stede med hjelmer og kulevern og sånne ting. Det føltes som å være i en krig, sier vedkommende.

Bildene viser også en lege som har satt fra seg motorsykkelen på fortauet for raskest mulig å kunne komme til og hjelpe de skadde.

Allerede før nødetatene kom til stedet, hadde publikum både bidratt til å pågripe Metapour og gått i gang med livreddende førstehjelp.

Den raske hjelpen medførte at ingen av de skadde beskrives som livstruende skadd.

Reagerte på koranbrenning

På en pressekonferanse lørdag ettermiddag sa PST at de vurderer hendelsen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

De har derfor hevet trusselnivået til øverste nivå.

Så sent som i mai hadde de en samtale med Metapour, en person de har hatt kjennskap til siden 2015.

Bakgrunnen for at han havnet i PSTs søkelys, var en bekymring for at han skulle bli radikalisert i et ekstremt islamistisk nettverk i Norge.

Ifølge mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, var det Metapours sterke reaksjoner på en koranbrenning som fikk PST til å merke seg ham.

I rettsdokumenter fremkommer det at Metapour har hatt diagnosen paranoid schizofren. Politiet har varslet at de vil be om en judisiell observasjon av siktede for å få klarhet i hans mentale helse.

Det er ventet at politiet vil fremstille Metapour for varetektsfengsling mandag.